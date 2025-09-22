Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un bombardeo israelí sobre la ciudad de Gaza. Reuters

Intenciones secundarias de Gaza

El término genocidio se está convirtiendo en el 'No a la guerra'    que dio la victoria al PSOE

Juan Carlos Viloria

Juan Carlos Viloria

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:00

En la última sesión de control al Gobierno, Pedro Sánchez puso especial énfasis en emplazar al presidente del PP, Núñez Feijóo, a que repitiera con ... él la palabra genocidio. Utilizar este término tan apocalíptico es importante porque en los sondeos de opinión la gran mayoría de votantes de izquierda (90%) cree que eso es lo que está haciendo Israel en Gaza, pero también lo cree un 60% de los votantes del PP. Sin embargo, entre los que votan a Vox esa opinion es minoritaria (40%). Hay que recordar que el PSOE ganó las elecciones de 2004, en parte, por la guerra de Irak y el hiperbólico, pero eficaz eslogan: No a la guerra. El término genocidio se está convirtiendo en el 'no a la guerra' de 2025, con el plus de que divide al electorado de la derecha y contraría a los votantes de Vox. La exacerbación emocional de la opinion pública por la guerra de Gaza tiene un componente ideológico pero también moral. Y, según los sociólogos, cuando la moral y la ética, independientemente de la propaganda y manipulación a que están sometidas, entra en política, la democracia no funciona de la misma manera. No se puede reducir una tragedia por escalofriante que se vea en TV, a simplificaciones ideológicas, pero, en este conflicto, los efectos colaterales del enfrentamiento secular entre israelíes y palestinos ha desbordado todos los límites.

