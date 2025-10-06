Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez EP

¿'Affaire' o 'lawfare'?

El 'caso Begoña' representa un pulso entre el derecho a la tutela judicial y el abuso de la justicia

Juan Carlos Viloria

Juan Carlos Viloria

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:07

Comenta

A finales de este mes termina la prórroga de seis meses que acordó el juez instructor del 'caso Begoña', Juan Carlos Peinado, quien deberá resolver ... entonces el archivo de la causa o la apertura del juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno y otros altos cargos socialistas. La decisión judicial va a tener un calado político extraordinario porque si Begoña Gómez se sienta en el banquillo de los acusados y frente a un jurado popular, toda la tensión acumulada entre los bloques derecha-izquierda va a alcanzar un nivel inverosímil de consecuencias imprevisibles. Si, finalmente, después de una instrucción excepcional, se queda en nada por falta de pruebas o indicios concluyentes, el coste para la imagen de la Justicia y el precedente abierto para otros casos del entorno del presidente y del PSOE, como sospechas de 'lawfare', también serían muy notables.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El joven asesinado en Marbella el viernes es un rapero sueco
  2. 2 El Banco de España vigilará estas transferencias a partir de octubre
  3. 3

    Las fotos inéditas de la Desbandá que ocultó la dictadura
  4. 4 Poner una pegatina de alarma de seguridad en casa sin tener contratado el servicio puede salir muy caro
  5. 5 ¿Por qué el precio de las coquinas se ha triplicado en unos pocos años?
  6. 6 Cortes de tráfico este lunes por las obras del metro: nuevas calles afectadas
  7. 7 La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en Villanueva de la Concepción
  8. 8 La cara más humana de la Policía: una cama ortopédica para María Elena, herida grave en un atropello
  9. 9 Alerta sanitaria por la presencia de fragmentos metálicos en un confit de foie
  10. 10 Tres heridos en un accidente entre un turismo y un autobús en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿'Affaire' o 'lawfare'?

¿&#039;Affaire&#039; o &#039;lawfare&#039;?