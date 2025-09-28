Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

De izquierda a derecha, Antonio Jesús García, Kika Caracuel,Francisco de la Torre, Turki Alsaloom y Paz Hurtado, en la recepción del día nacional de Arabia Saudí . J. M.
Horizontes cercanos

La ilusión no tiene límites

Miguel Sánchez sueña con inaugurar su Gran Hotel Amaragua en La Carihuela en 2027.-Torremolinos, la ciudad que inventó el turismo para todas las clases.-El cónsul de Arabia Saudí celebra en Málaga la fiesta nacional de su país.-Ciclo de conferencias organizado por Carlos Haya bajo el título 'Talks Hrum', con figuras de todos los ámbitos.

Pedro Luis Gómez

Pedro Luis Gómez

Domingo, 28 de septiembre 2025, 02:00

Miguel Sánchez no para. Lleva 60 años en la Costa del Sol, donde llegó cuando casi ni existía con tal denominación, desde la aldea ... de Peromingo, un pueblecito al lado de Béjar, en Salamanca, para 'aterrizar' por azar en Fuengirola: «Era muy jovencito, y buscaba un futuro distinto al campo o la ganadería; un buen día un amigo y yo buscamos nuevos horizontes y nos fuimos, sin rumbo programado, a Madrid. Recuerdo que cuando llegamos, asombrados por lo grande que era la capìtal de España, decidimos continuar la aventura y cogimos un taxi para ir a la estación de tren. '¿A cuál?', nos preguntó el conductor: «A la que cueste menos dinero llegar», le contestamos. Nos llevó a Atocha (la del Norte estaba más lejos) y allí, miren la casualidad, el primer tren que salía era para Málaga, y lo cogimos... No se me olvidará que íbamos en tercera y que el viaje, de un montón de horas, se nos hizo eterno... Cuando llegamos a Málaga, mira si éramos pipiolos, quisimos ir a Fuengirola en coche de caballos, menos mal que el cochero nos dijo que estábamos locos. Todo fue una pura casualidad, pero le estoy agradecido enormemente al azar por traerme a Málaga, y a la vida por todo lo que me ha dado», señala con el rictus de la emoción que dan los años y los recuerdos de juventud.

