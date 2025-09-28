La ilusión no tiene límites

Miguel Sánchez no para. Lleva 60 años en la Costa del Sol, donde llegó cuando casi ni existía con tal denominación, desde la aldea ... de Peromingo, un pueblecito al lado de Béjar, en Salamanca, para 'aterrizar' por azar en Fuengirola: «Era muy jovencito, y buscaba un futuro distinto al campo o la ganadería; un buen día un amigo y yo buscamos nuevos horizontes y nos fuimos, sin rumbo programado, a Madrid. Recuerdo que cuando llegamos, asombrados por lo grande que era la capìtal de España, decidimos continuar la aventura y cogimos un taxi para ir a la estación de tren. '¿A cuál?', nos preguntó el conductor: «A la que cueste menos dinero llegar», le contestamos. Nos llevó a Atocha (la del Norte estaba más lejos) y allí, miren la casualidad, el primer tren que salía era para Málaga, y lo cogimos... No se me olvidará que íbamos en tercera y que el viaje, de un montón de horas, se nos hizo eterno... Cuando llegamos a Málaga, mira si éramos pipiolos, quisimos ir a Fuengirola en coche de caballos, menos mal que el cochero nos dijo que estábamos locos. Todo fue una pura casualidad, pero le estoy agradecido enormemente al azar por traerme a Málaga, y a la vida por todo lo que me ha dado», señala con el rictus de la emoción que dan los años y los recuerdos de juventud.

Hoy, seis décadas después, tras haber pasado por todos los trabajos y escalones laborales imaginables, es uno de los más destacados empresarios andaluces y sigue cargado de proyectos y de ilusiones. Uno de los hombres que más ha hecho por el turismo andaluz, reconocido con no pocas distinciones y premios, sigue como siempre: activo y haciendo cosas. Tras haber cumplido otro sueño, crear el restaurante Promesa, en los bajos del MS Maestranza en la capital (con gran éxito por cierto llevado de la mano de Paco Moro, Julio Zambrana y Pedro Corral), ahora sueña con ver terminada la reforma integral de dos de sus establecimientos estrella en su cadena turística: los hoteles Amaragua y Tropicana, en La Carihuela, haciendo de los dos uno solo, con una espectacular fachada proyectada para que desde la playa y el mar se tenga una visión moderna y atractiva que ayudará, no poco, al cambio de imagen que en los últimos años está realizando Torremolinos, que sin duda ha sabido reinventarse a sí mismo, lo que tiene mérito porque muchos daban por finiquitada su influencia turística porque su desarrollismo inicial respondió, lógicamente, a una época hoy superada.

Nadie puede olvidar que Torremolinos inventó el turismo como fenómeno de masas junto a Benidorm en Europa, y eso, que por momentos determinados a finales del pasado siglo se miró, equivocadamente, con cierto desdén, tuvo una importancia vital en el despegue de España en general y de Andalucía y la Costa del Sol en particular en una industria, que se mantiene hoy en día gracias a su grandísima renovación fruto de un esfuerzo común. El turismo, hoy, ya no se considera como un lujo como antes, sino que es una necesidad: la gente quiere viajar, cambiar de aires, buscar descanso, y eso en esta década del XXI es una necesidad para cualquier familia. Lo que inicialmente era 'cosa de ricos', gracias al influjo de ciudades como Torremolinos comenzó a ser algo consustancial con la clase media y trabajadora europea. Y en ese nuevo 'turismo', esa nueva 'oferta turística' hay personas que pasarán a la historia, y Miguel Sánchez, sin duda alguna, es una de ellas. Los hoteles Amaragua y Tropicana estarán cerrados por las obras desde el próximo 1 noviembre hasta marzo del 26, y desde noviembre del 26 hasta principios del 27. Miguel Sánchez sueña con que la ambiciosa y espectacular obra (18 millones de inversión, y 390 habitaciones) sea lo más rápida posible, al igual que los comercios y restaurantes de La Carihuela, que notan, y de qué forma, el 'bajón' cuando el Amaragua y el Tropicana no están abiertos. Y es que el flujo de clientes es muy importante en la mayor parte del año, turistas que salen, compran, comen y gastan... «Mi ilusión es inaugurar el nuevo y Gran Hotel Amaragua», señala feliz.

Hoy, Miguel Sánchez es considerado un claro referente del turismo español. Su historia es la de un hombre que, con esfuerzo y visión, ha sabido construir un imperio empresarial desde la nada, impulsando la proyección internacional de Málaga y Andalucía y consolidándose como uno de los grandes protagonistas de su modernización turística. Su legado trasciende el éxito económico: representa el espíritu emprendedor que ha hecho de nuestra tierra un destino líder en el Turismo mundial.

Con motivo del Día Nacional deArabia Saudíque cada 23 de septiembre conmemora la unificación de ese reino, acaecida en 1932, el cónsul general de ese país en Málaga, Turki Alsaloom, organizó una recepción para las autoridades civiles y militares, así como para el sector empresarial y social de la capital malagueña. El acto, que fue muy vistoso por la espectacular decoración del patio central del hotel, contó con una nutrida asistencia, se desarrolló en el Gran Hotel Miramar y conmemoró el aniversario del citado reino, nombre que tiene su origen en homenaje a la Casa de Saud, familia del que fue su primer gobernante, el rey Abdulaziz Ibn Saud.

El alcalde, Francisco de la Torre, y el cónsul, Turki Alsaloom, fueron los encargados de cortar una simbólica tarta conmemorativa, destacando en sus intervenciones los magníficos e históricos lazos de amistad entre ambos pueblos, brindándose al final por la prosperidad de los dos países.

El Hospital Regional Universitario de Málaga, conocido popularmente por siempre y para siempre como Carlos Haya, ha organizado un interesante ciclo de conferencias mensuales destinado a dar a conocer mejor aspectos médicos y hospitalarios a la sociedad malagueña. Hasta ahora se han desarrollado tres, todas ellas con singular éxito de público, con Antonio José Villatoro, Antonio Zamudio y Pedro Piqueras (quien también presentó su último libro) como protagonistas, y este próximo día 1, a las 18.30 horas, en el salón de actos del Museo Pompidou, se desarrollará una nueva ponencia, a cargo del reconocido doctor Pedro Serrano, jefe de Neurología del referido centro hospitalario, que hablará sobre 'Deterioro cognitivo. Factores de riesgo, diagnóstico y tratamiento. Retos presentes y futuros de la investigación', sin duda un tema apasionante y que afecta a muchísimas miles de personas. Este interesante ciclo, en el que se mezclan intervenciones de médicos con personal de enfermería y profesionales de otras ramas, tiene el título genérico de 'Talks Hrum', utilizando el acrónimo del nombre actual del hospital malagueño, y se realiza en colaboración con Fibima, Fundación Bidafarma y Museo Pompidou. Sin duda, una buena idea surgida de la dirección del principal hospital público de nuestra provincia.

Otro domingo. Disfrutemos de la vida, que ya casi estamos en cola comprando mantecados y borrachuelos, porque el tiempo no es que corra, vuela...