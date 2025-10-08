Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El 'Pipitren' de Málaga a Sevilla

Ha llegado la hora de extender la liberalización ferroviaria al resto de servicios regionales andaluces

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:17

Cuando me lo estaban contando por teléfono, al habla con un viajero afectado, literalmente me meaba de la risa, nunca mejor dicho dado el trasfondo ... de la historia. Igual ya la conocen: un tren de Media Distancia de Málaga a Sevilla por la vía antigua tuvo que hacer dos paradas largas para que sus viajeros pudieran bajar a las estaciones intermedias del recorrido a aliviarse, ya que el ferrocarril en cuestión iba con los aseos averiados. Al convoy ya se le conoce como el «Pipitren» o el «tren de los meados». Bromas aparte, la cola de los baños en sendas paradas obligadas trajo consigo un retraso de 44 minutos en el trayecto, que maldita la gracia que le hizo al que ya había salido con los deberes hechos de casa.

