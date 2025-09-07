Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lola Alcántara, junto a algunas de sus obras.:: SUR
Horizontes cercanos

Idas y venidas

Fray Justo Díaz de Villarroel es destinado como rector a la parroquia de San Agustín en Cádiz.-Pedro Lanzat deja la dirección del Colegio Cerrado de Calderón tras 30 años de un brillante trabajo.-Honores militares para Manuel Estrada en su misa funeral en Puente Genil.-Lola Alcántara no deja de sorprender: expone sus cerámicas a beneficio de una protectora de animales.

Pedro Luis Gómez

Pedro Luis Gómez

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

En esta tierra de María Santísima, antaño se decía que «a la playa irás con la Virgen del Carmen y con la Victoria volverás», ... que quería decir poco más o menos que el verano empezaba con la Patrona del mar y terminaba con la de Málaga. Cuando termina el verano hay muchas idas y venidas, incluida la del obispo, Jesús Catalá, que hoy a las 20 horas celebra su misa de acción de gracias por su pontificado en una Catedral que estará hasta los topes. Gran labor la suya en una diócesis muy compleja y con muchos problemas porque no hay vocaciones y el trabajo se multiplica. Con agosto también se nos marchó a otras tierras andaluzas el fraile agustino Justo Díaz de Villarroel, quien durante muchos años ha ejercido como rector de la iglesia de San Agustín en Málaga, y que ya ocupa el mismo cargo en la céntrica parroquia del mismo nombre de Cádiz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El entrenador de kárate de Torremolinos facilitó a dos de sus víctimas becas en un colegio privado del que era socio
  2. 2 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  3. 3 Tormentas, granizo y rachas muy fuertes de viento: cinco provincias andaluzas en aviso este sábado
  4. 4 Dos malagueños, en la flotilla que viaja hasta Gaza: «Estar aquí es un privilegio»
  5. 5 Detectan de madrugada una «impresionante bola de fuego» sobre Málaga
  6. 6 José Seguí propone un gran hotel de lujo en El Bulto conectado con el futuro puerto deportivo
  7. 7 Vivienda familiar tras el divorcio: un tribunal confirma la extinción de su uso por parte de la madre al alcanzar las hijas la mayoría de edad
  8. 8

    Málaga sanea sus cuentas: la mitad de los ayuntamientos de la provincia no tiene deuda
  9. 9 Arrestado en Vélez-Málaga con un turismo de alta gama robado en Bélgica, tres pistolas y 960 euros
  10. 10

    Dónde saborear cocina argentina en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Idas y venidas

Idas y venidas