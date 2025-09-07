En esta tierra de María Santísima, antaño se decía que «a la playa irás con la Virgen del Carmen y con la Victoria volverás», ... que quería decir poco más o menos que el verano empezaba con la Patrona del mar y terminaba con la de Málaga. Cuando termina el verano hay muchas idas y venidas, incluida la del obispo, Jesús Catalá, que hoy a las 20 horas celebra su misa de acción de gracias por su pontificado en una Catedral que estará hasta los topes. Gran labor la suya en una diócesis muy compleja y con muchos problemas porque no hay vocaciones y el trabajo se multiplica. Con agosto también se nos marchó a otras tierras andaluzas el fraile agustino Justo Díaz de Villarroel, quien durante muchos años ha ejercido como rector de la iglesia de San Agustín en Málaga, y que ya ocupa el mismo cargo en la céntrica parroquia del mismo nombre de Cádiz.

Nacido en Panamá, fray Justo, siendo muy niño, se trasladó a El Escorial, donde estudió, y posteriormente tras entrar en la orden viajó de nuevo a Hispanoamérica en 1997, concretamente a Perú, donde conoció al actual Papa León XIV, quien durante un tiempo fue formador de la comunidad agustiniana en la que residía Justo. En 2009 Díaz de Villarreal regresó a España destinado a Málaga, al colegio Los Olivos, dos años después de la visita al mismo de Prevost. Al poco tiempo fue nombrado rector de San Agustín y secretario del colegio, además de ser subprior de la comunidad de religiosos agustinos Nuestra Señora de Gracia y luego prior, cargo que en la actualidad ocupa fray Agustín Herrero de Miguel, quien también es director del colegio. Excelente persona, agustino de los pies a la cabeza, fray Justo ha mantenido una importante actividad en la iglesia dedicada al obispo de Hipona, donde ha impulsado la misa en el rito latino, que se celebra todos los domingos a las 10 de la mañana, a la vez que ha mantenido una importante relación con numerosos grupos de antiguos alumnos.

Fray Justo recordaba en estos Horizontes, cuando el nombramiento de quien fue el superior general de la OSA, monseñor Robert Prevost, como Papa, que un día le vaticinó personalmente que llegaría a ocupar la cátedra de San Pedro. «Se limitó a sonreír y me contestó: 'Eso sólo Dios lo sabe'»... Justo ya ocupa la cátedra de San Agustín de Cádiz, donde ha llegado con la misma ilusión que la pena con la que ha dejado su querida Málaga. La Comunidad de la Orden de San Agustín se ocupará del templo malagueño sin que haya un rector específico. Buena suerte en su nueva tarea.

Y de una orden al frente de uno de los mejores colegios de Málaga, Los Olivos, a otro centro escolar que ocupa posiciones de liderazgo en el enseñanza malagueña y andaluza, el Colegio Cerrado de Calderón, que en este nuevo curso a punto de comenzar asistirá al cambio de dirección, ya que Pedro Lanzat Díaz dejará de ocupar el puesto de máximo responsable del centro tras 30 años de excelente labor. El colegio, fundado por su padre, Pedro Lanzat Ríos, en 1971, empezó con apenas 200 alumnos y hoy acoge más de 1.500, consolidándose como un referente educativo en la ciudad.

Bajo el liderazgo de Lanzat Díaz, la institución amplió sus instalaciones con una piscina cubierta climatizada, pistas deportivas, un pabellón polideportivo, aulas de música, laboratorios y espacios TIC, convirtiéndola en un centro moderno y completo. Además, desde 2012 cuenta con carácter bilingüe y ofrece certificaciones oficiales de Cambridge, lo que ha reforzado su prestigio académico. Entre sus iniciativas más destacadas está la famosa Deportiada, una competición interna que promueve la educación física y valores como el esfuerzo y la solidaridad.

El Colegio Cerrado de Calderón también ha sido reconocido entre los mejores centros educativos de España, figurando en rankings nacionales y como uno de los 25 mejores preparadores de Cambridge para 2024-25.

La salida de Pedro Lanzat en septiembre marca el fin de una era. Su gestión ha dejado una huella profunda en la comunidad educativa, aunque seguirá ligado al colegio como gerente y representante del centro ante las instituciones públicas y privadas. Tomará el relevo como director del colegio Jorge Lanzat Ramírez, licenciado en Derecho y diplomado en Ciencias Empresariales, antiguo alumno y perfecto conocedor de su funcionamiento y sus necesidades, en el que ha venido ejerciendo la labor de subdirector general y profesor de Economía los últimos doce años. Suerte a ambos en sus nuevos cometidos.

No era de Málaga, pero tenía muchísimos amigos en nuestra tierra. Manuel Estrada era un hombre que se daba a querer por su forma de ser y su servicial forma de entender la vida. Legionario de Honor, Embajador de la Marca Ejército, poseedor de importantes condecoraciones militares, Premio Legión Española (un título que se ha concedido en muy pocas ocasiones en los 104 años de historia del cuerpo militar), Estrada se marchó con su Cristo de la Buena Muerte tras sufrir un infarto cuando dormía, sin poder despedirse de la infinidad de amigos que hizo en vida, muchos de los cuales se trasladaron a Puente Genil para darle un último adiós, con la presencia de numerosas autoridades militares y civiles, comenzando por el teniente general y jefe militar de Canarias, Julio Salom, el general jefe de La Legión Española, José Agustín Carreras, el presidente de la Asociación Nacional de Legionarios de Honor, Fernández Verni, o el consejero de Turismo, Arturo Bernal. Manuel Estrada fue un legionario de vocación y devoción, un hombre que se desvivió por ayudar a los demás, y por eso, porque era muy querido, por su entrega al ideal legionario, recibió honores militares en su funeral y su féretro fue portado a hombros por caballeros legionarios. «Al Cristo de la Buena Muerte sólo le pido una muerte buena», dijo en su insigne pregón de Semana Santa el maestro Alcántara. Su Cristo lo llamó con tranquilidad y en silencio. Ahora Manuel Estrada ya está con Él.

Lola Alcántara siempre sorprende. Ya lo decía su añorado padre, Manuel Alcántara, quien seguro que desde el cielo asiste con alegría y felicidad al éxito que está teniendo en su nueva aventura como ceramista. En la Sala Mare Nostrum de La Cala del Moral hasta el próximo 29, expone una colección de su última producción artesanal a beneficio de una protectora canina bajo el título de 'Proyecto Berta'.

Durante más de 30 años profesora de la UMA, cuando llegó a la edad de la jubilación, dedicó todo su tiempo a las actividades artísticas que siempre le habían atraído: pintura, bordado, cerámica... En esta última actividad se inició Lola en los años 80, pero ha sido en los últimos tiempos cuando ha aprendido «todo lo que sé de la mano del gran alfarero y ceramista Alfonso Rot». Tras exponer en ciudades de España y el extranjero, y ahora lo hace en Málaga (La Cala), donde se puede ver una obra peculiar, diferente, como es ella, Lola Alcántara, una mujer grande en todos los sentidos.

Nos vamos. Feliz día de la Patrona de Málaga, ¡viva la Virgen de la Victoria!