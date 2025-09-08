Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El alféizar

Huebos

Rafael Pérez Pallarés

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

Sí, ha leído bien el titular; no es una errata. La palabra, huebos o uebos, depende del uso, en plural y con b, viene a ... significar necesidad imperiosa de hacer algo. En el diccionario de la RAE remite a necesidad o cosa necesaria. Así las cosas, cuando la ministra de Igualdad, Ana Redondo, presentó la campaña «Por huevos» pensé si sabría del giro de la palabra que hunde sus raíces en el castellano antiguo; cuando se dice la expresión «estoy hay que hacerlo por huebos» se estaría diciendo «esto hay que hacerlo por necesidad». Tristemente, en esta frase, se ha impuesto el sesgo machista y por esto se entiende, en la presentación de la campaña, que por cierto ha costado casi dos millones de euros, concretamente 1.986.379,82, se buscara «resignificar lo que es una expresión de fuerza, de dominación, de violencia, o de testosterona irracional o de testosterona rancia».

