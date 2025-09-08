Rafael Pérez Pallarés Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Sí, ha leído bien el titular; no es una errata. La palabra, huebos o uebos, depende del uso, en plural y con b, viene a ... significar necesidad imperiosa de hacer algo. En el diccionario de la RAE remite a necesidad o cosa necesaria. Así las cosas, cuando la ministra de Igualdad, Ana Redondo, presentó la campaña «Por huevos» pensé si sabría del giro de la palabra que hunde sus raíces en el castellano antiguo; cuando se dice la expresión «estoy hay que hacerlo por huebos» se estaría diciendo «esto hay que hacerlo por necesidad». Tristemente, en esta frase, se ha impuesto el sesgo machista y por esto se entiende, en la presentación de la campaña, que por cierto ha costado casi dos millones de euros, concretamente 1.986.379,82, se buscara «resignificar lo que es una expresión de fuerza, de dominación, de violencia, o de testosterona irracional o de testosterona rancia».

Más allá del impacto real que en una audiencia concreta de machos tenga el gasto de dos millones de euros para alcanzar los objetivos de la campaña, creo que ir a la etimología de la palabra amplía la propuesta publicitaria: es necesario recordar que hombres y mujeres compartimos la misma dignidad; algo que algunas personas olvidan, más allá de su género. Y, por tanto, hay cosas que hay que hacer por necesidad, es necesario, porque a veces sorprenden y preocupan actitudes machistas no solo en hombres sino también en mujeres que asumen un rol de sumisión frente al varón. En este sentido, la educación desde la infancia es fundamental porque, sin despreciar el impacto de una campaña publicitaria, con publicidad no se cambia el corazón de las gentes. A las cifras me remito, intuyo un dudoso éxito de las campañas de violencia machista a tenor de los escalofriantes datos de mujeres asesinadas.

