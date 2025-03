El honor de las víctimas

No es un tema fácil, ya que se trata de unas víctimas que ya no están, porque han sido asesinadas por su padre siendo menores. ... Pero otra víctima, su madre, con un sufrimiento acentuado por un libro cuya publicación está a punto de salir a la calle, y donde parece que se recogen afirmaciones de José Bretón, condenado por el asesinato de sus dos hijos en 2011. Desde el punto de vista procesal, la madre de los menores y la Fiscalía de Menores solicitaron la medida cautelar de la suspensión de la publicación, en defensa del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de los pequeños y de la madre. El Juzgado de Primera Instancia 39 de Barcelona ha denegado la suspensión provisional de la publicación del libro.

A pesar de la enorme carga emotiva que una situación como la descrita implica, creo que le asiste la razón al magistrado que ha adoptado esta decisión. Partiendo de que no se conoce (yo al menos) el contenido del libro, no se puede olvidar que estar en prisión ni añade ni reduce el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, y por tanto, más allá de la singular relación de sujeción del preso a un régimen penitenciario, tiene que ejercer ese derecho con los mismos límites que el común de los mortales, es decir, respetando los derechos de los demás, en especial el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Centrando la atención en el derecho al honor, el TC (STC 83/2023, de 4 de julio, FJ 4) ha señalado que el derecho al honor constituye no solo «un límite a las libertades del artículo 20.1.a) y d) CE, sino que también es, en sí mismo considerado, un derecho fundamental protegido por el artículo 18.1 CE, que, derivado de la dignidad de la persona, confiere a su titular el derecho a no ser escarnecido o humillado ante uno mismo o ante los demás.

En consecuencia, el derecho fundamental protege frente al «desmerecimiento en la consideración ajena. En el caso de los menores asesinados, que se trate de personas fallecidas, no impide la protección de este derecho, en la medida en que se vincula al recuerdo que tengan sus familiares y allegados (STC 51/2008). Además, al autor del libro y la editorial les ampara el derecho fundamental a la producción y creación literaria, que es la libertad del propio proceso creativo, protegiéndolo «respecto de toda interferencia ilegítima proveniente de los poderes públicos o de los particulares» (STC 51/2008, FJ 5).

Estos son los derechos que están en juego, y cuando pudieran entra en conflicto, el derecho al honor puede verse afectado cuando una obra literaria se refiera, en términos que, analizando las circunstancias concurrentes, se puedan considerar como denigrantes, vejatorios o humillantes. El equilibrio entre derechos es muchas veces complicado, pero con la misma pasión hay que defender su existencia como sus límites; solo así la convivencia es posible.