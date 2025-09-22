Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

De guerra y paz

Rafael Pérez Pallarés

Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00

Leía hace días un titular en referencia al estreno de la película 'Good boy': «Soporto ver humanos mutilados, pero si matan al perro me voy». ... De hecho, se dispararon las consultas en buscadores sobre si el can fallece al final de la cinta. Algunos se atreverán a ver el film dependiendo de si muere el perrito que, en una imagen promocional, como mínimo, genera gran ternura. Sin embargo, a tiempo y destiempo, vemos niños famélicos, heridos o muertos... y parece que, en términos generales, no nos entrara nada por el cuerpo, simplemente una molestia pasajera, hasta el punto seguir tomando cervezas mientras los informativos vomitan estás imágenes. Es el caso de la guerra que asola Ucrania o Palestina.

Espacios grises

diariosur De guerra y paz