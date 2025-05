El genocidio palestino

Pedro Moreno Brenes Jueves, 22 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

Ante tanto horror no cabe equidistancias. Asesinar a civiles inocentes y a prisioneros desarmados, como hizo Hamás, no es resistencia, es terrorismo, y merece la ... repulsa de todos los que defendemos los derechos humanos y el derecho internacional. Pero estos crímenes no pueden borrar la historia de la sistemática vulneración por Israel de la legalidad internacional, y el rosario de violaciones de los derechos de los palestinos desde 1948.

El 26 de enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia dictaminó de manera provisional que había plausibilidad de que se estuviese cometiendo un genocidio y ordenó una serie de medidas cautelares mientras se produjese la investigación oficial, entre las que se encontraban la exigencia a Israel de que se asegurase de que sus tropas no cometiesen actos de carácter genocida, que se previniese y castigase la incitación al genocidio, que se evitase la destrucción de las posibles pruebas de genocidio, y que se permitiese la entrega de la ayuda humanitaria esencial precisada con urgencia por los palestinos. El 24 de mayo de 2024, la Corte Internacional de Justicia exigió a Israel que detenga inmediatamente su ofensiva militar en la ciudad de Rafah, en la Franja de Gaza. La vía judicial internacional debe continuar, pero hacen falta ya medidas políticas más contundentes, como el embargo de armas a Israel, sanciones económicas y la suspensión temporalmente de relaciones con este estado, mientras continúe con sus crímenes contra los palestinos. La Franja de Gaza está bloqueada desde hace 17 años, con 2 millones de habitantes encerrados en un área de 40 por 11 kilómetros cuadrados, que según la Oficina de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas viven en su mayoría por debajo del umbral de la pobreza. Y al igual que en ocasiones anteriores, están sufriendo la represalia de Israel, con bombardeos, asedio sin electricidad, alimentos ni combustible e invasión terrestre. Esta no es la legítima defensa prevista en la Carta de Naciones Unidas, es una indiscriminada venganza que implica crímenes de guerra contrarios a las normas de Derecho Internacional Humanitario, que prohíben ataques indiscriminados contra la población civil, sin diferenciar entre miembros armados de Hamás y el resto de la población. Su objetivo no son los terroristas, están castigando a un pueblo para recordarle su sitio. El 27 de enero es el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Se conmemora que tal día, en 1945, se liberó el campo de Auschwitz por el Ejército Rojo. Honrar la memoria de los 6 millones de judíos masacrados por el terror nazi (junto a centenares de miles de muertos por ser católicos, comunistas, socialistas, liberales, gitanos, homosexuales, protestantes), es un deber que no se puede limitar a lo que ocurrió hace más de 80 años, sino que lo debemos cumplir todos los días, mientras se pueda pisotear los derechos humanos en cualquier lugar de la tierra. Les pido a los judíos del todo el mundo que no cierren los ojos y se unan al clamor en defensa de la vida y los derechos de los palestinos y su derecho a que, como Nación, cuenten con su Estado en su propia tierra.

