El fuego constitucional

Joaquín Ramírez

Domingo, 17 de agosto 2025, 02:00

El irrefrenable deseo de que arda Troya si la gobierna tu adversario es realmente una actitud que raya en lo execrable. Ahora que tantos se ... permiten analizar a fulano y mengano por si han cometido delitos de odio, convendría saber qué pasa con los que quieren el mal general ajeno siempre que el señalado culpable resulte ser -o parecerlo- el otro. Entre la multitud de problemas que podemos tener, esto de «el que quiera recursos que los pida» y «no activo ni activaré» un grado de emergencia tal que me pueda situar frente a la responsabilidad primera, nos empieza a definir. Se hace cansino criticar a Óscar Puente, y no hace falta. Sus comentarios por el antiguo Twitter como «la cosa está calentita...», son para avisar de los incendios y denunciar no se sabe qué actitudes de los demás por no ir personalmente a apagar los fuegos. Lo cierto es que esta extraña forma de estado que, según algunos dicen, las comunidades gobiernan cada una por su cuenta y «el Gobierno ya verá...». O sea, que los ministros nada tienen que ver, salvo su opinión crítica en los medios, convenientemente desplegada y que no falte.

