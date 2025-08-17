El fuego constitucional

Joaquín Ramírez Domingo, 17 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

El irrefrenable deseo de que arda Troya si la gobierna tu adversario es realmente una actitud que raya en lo execrable. Ahora que tantos se ... permiten analizar a fulano y mengano por si han cometido delitos de odio, convendría saber qué pasa con los que quieren el mal general ajeno siempre que el señalado culpable resulte ser -o parecerlo- el otro. Entre la multitud de problemas que podemos tener, esto de «el que quiera recursos que los pida» y «no activo ni activaré» un grado de emergencia tal que me pueda situar frente a la responsabilidad primera, nos empieza a definir. Se hace cansino criticar a Óscar Puente, y no hace falta. Sus comentarios por el antiguo Twitter como «la cosa está calentita...», son para avisar de los incendios y denunciar no se sabe qué actitudes de los demás por no ir personalmente a apagar los fuegos. Lo cierto es que esta extraña forma de estado que, según algunos dicen, las comunidades gobiernan cada una por su cuenta y «el Gobierno ya verá...». O sea, que los ministros nada tienen que ver, salvo su opinión crítica en los medios, convenientemente desplegada y que no falte.

Tomarnos todos a España en serio pasa por elaborar sin pérdida de tiempo y sin ceremonias ni brindis al sol, un plan estratégico contra el fuego. Un plan nacional, las llamas ignoran dónde empieza la comunidad de al lado, o la otra. Optimizar los esfuerzos, ponerlos en común, compartir las inversiones, presupuestar los recursos económicos y humanos, disponer los instrumentos materiales, planificar la inversión en ellos... El compromiso y el objetivo ha de ser la dotación y la fortaleza para afrontar estos desastres y neutralizarlos con la mayor brevedad y eficacia posible. No bromeemos, si queda claro que la inmensa mayoría de los incendios son provocados, no sigamos buscando causas ideológicas acientíficas, detengamos a los incendiarios. Analicemos las situaciones y los sujetos y veamos si la investigación y las penas previstas son las adecuadas y son suficientes. La verdad es que estas indicaciones son de Perogrullo, compartir esfuerzos y recursos... Pero parece que son tiempos de volver a aclarar lo más elemental. No existe 'la cogobernanza', ya vale, la Constitución define y describe muy bien el «Estado social y democrático de derecho», la «nación española y el estado de las autonomías y sus competencias», el papel del Gobierno y la virtualidad del Estado y sus instituciones. Opinemos, critiquemos, sí, pero esto de sentarse esperando ver caer al contrario intentando explicar torpemente que «conmigo no va»... No sólo es intrínsecamente falso, sino también miserable e interesado, todas las administraciones están implicadas y compelidas. Mientras hay fuego no hay tiempo ni oportunidad de vacaciones, que lo primero es salvaguardar el país -España-.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión