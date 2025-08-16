Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La rotonda

La feria, ese gran escaparate...

Pedro Luis Gómez

Pedro Luis Gómez

Sábado, 16 de agosto 2025, 02:00

Desde hoy, 16 de agosto, Málaga se transforma en un gran escenario festivo en el que se combina tradición, cultura y modernidad: es la Feria ... de Málaga, cuyos orígenes más remotos se remontan a 1487, en conmemoración de la incorporación de la ciudad a la Corona de Castilla, pero que en su versión moderna hay que datarla en 1887, cuando Picasso aún vivía en Málaga, siendo 1987 otra fecha clave por la recuperación como tal tras años de decadencia en los 70. Hoy la feria goza de una buena salud, pero también se debate en su esencia y en lo que debe ser su futuro lo que para nada oculta la realidad de que se ha consolidado como uno de los eventos estivales más emblemáticos y famosos del verano de España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El día que Francisco Santamaría volvió a nacer en La Rosaleda
  2. 2 Una trabajadora se jubila a los 57 años tras ganar en los tribunales a la Seguridad Social
  3. 3 El autor de seis incendios forestales en Teba: un exfontanero municipal que «odia» al equipo de gobierno
  4. 4 Los fuegos artificiales inauguran hoy ocho días de feria en Málaga
  5. 5 La ola de calor también asfixia a Málaga: aviso naranja para este fin de semana por máximas de hasta 42ºC
  6. 6 Cuatro grandes yates se citan en el puerto para asistir al inicio de la feria de Málaga
  7. 7 ¿Las empresas pueden obligar a los trabajadores a contestar llamadas y WhatsApp fuera de su horario?: sí, en estos casos
  8. 8

    El Málaga cambia de objetivos
  9. 9

    La Feria de Málaga arranca hoy con una previsión de menos ocupación en hoteles y viviendas turísticas
  10. 10 La última serie de mafiosos que fascina a Arturo Pérez-Reverte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La feria, ese gran escaparate...