El epílogo no es un futbolista griego

Poco a poco las luces se apagan y el sonido de los altavoces es sustituido por el ruido de las herramientas que usan los operarios ... para desmontar el decorado, la tarima y las sillas. El eco de lo allí vivido, lejos de ser especial, es puro vacío. Lo que fuera un serial de acontecimientos y contenidos, envueltos en voluntad e ilusión, ha pasado a ser maquinal, tiene una secuencia y una inercia imparables y un amargo sabor mercenario. Al principio, los protagonistas estaban orgullosos, después se empezó a cambiar el parámetro de algunos guiones, Bildu no, nunca... Bildu, bueno, es posible, ETA no existe... Podemos no daría para dormir, o sí. Indultos no, sí. Amnistía también. Guardia Civil, se va de aquí y de allí, también ceder fronteras exteriores, Mossos. El cupo catalán, del cien por cien. 'Hacer de la necesidad virtud', o lo que sea. La corrupción es ruido, barro, cieno, ni contestar, en boca cerrada... La vergüenza.

La Audiencia de Sevilla ha presentado ante el TJUE una cuestión prejudicial, es un grave revés para Conde Pumpido, o eso parece. A pesar de algún movimiento, de alguna velada amenaza, no puede pararse. Los jueces y tribunales europeos pueden plantear estas cuestiones, es más -si están seguros de que una resolución judicial o institucional no ha respetado la primacía del derecho comunitario- pueden sencillamente incumplirla, desoírla. No hay plan perfecto, mover al Constitucional de una determinada manera -incalificable- también tiene su pega, su antídoto. En otra época, con muchas menos instituciones supranacionales, menos obligaciones ante terceros o menos pactos y convenios, determinadas jugadas, acciones o, incluso, tropelías, serían inamovibles. Hoy no.

Sánchez no gobierna, no tiene más plan que la serie de pasos y resortes que conformen la conveniencia de quienes le sostienen y que el precio sea alto -o algo peor- sólo agrava el relato. Se ha ido Aitor, un especialista en vender caro el exiguo voto -pero crucial- de 6 o 7 escaños y llevarse una y otra vez el fruto de sus desleales tarascadas, no le extrañaremos ni lo más mínimo. La portavoz de Bildu ya visitó Moncloa, no hay tabúes. Otegui y Puigdemont se hicieron la foto en Suiza, ¿o fue en Bruselas...? Son pocos, pero como a Sánchez le valen, son importantes e influyentes, gobiernan el país al que no quieren, al que odian, del que apostatan cada día, pero al que están pegados como parásitos extractivos. Es muy difícil animarse a la vista de todo este panorama, pero no sólo hay que hacerlo por salud mental, sino que hay que entender que hasta las leyes físicas indican la insostenibilidad de los fenómenos que las niegan. Corten.