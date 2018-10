Economía y cerveza El cambio climático subirá el precio de la cerveza, pero pensemos en el bien común PABLO ARANDA Málaga Miércoles, 17 octubre 2018, 08:44

Los estadounidenses Nordhaus y Romer han ganado el Premio Nobel de Economía por un análisis sobre los efectos del cambio climático, algo que ya admite hasta Donald Trump, quien se había mantenido hasta ahora en las teorías de aquel supuesto primo de Rajoy, registrador de la Propiedad en Santa Pola. A las puertas del Nobel se ha quedado un español, Manuel Arellano, que ocupaba la segunda posición en la lista de favoritos reales. Imagino que es mucho mejor ser favorito real que simple favorito, aunque te hayas quedado sin Nobel porque no hay Nobel para todos, es cuestión de ecomonía. Manuel Arellano había desarrollado con Bond, Stephen Bond, de la Universidad de Oxford, un modelo sobre los patrones del tiempo, distinguiendo la llamada 'confusión permanente'. Los que a menudo nos equivocamos nos identificamos con esta confusión, aunque lo de permanente nos deprima. Otro estudio sobre economía y cambio climático aparecido en la prestigiosa revista 'Nature' el lunes pasado ha alertado del aumento del precio de la cerveza. Las cosechas de cebada se están reduciendo debido al calor, calor que aumentará las ganas de otra caña, por favor, así que será más cara y, casi seguro, sin tapa. Lo bueno es que los resultados de este estudio se han publicado en plena temporada de lluvias y bajada de temperaturas, cuando menos apetece otra cerveza.

Esta semana ha visitado Málaga Jean Tirole, francés que ganó el Nobel de Economía en 2014 y que defiende la economía del bien común. «No podemos ser egoístas con las generaciones futuras», ha afirmado. Ni con las presentes. La subida del salario mínimo a 900 euros es una buena noticia, a pesar de que los autónomos debamos pagar todavía más. Además del aumento de la cuota mensual, los autónomos con trabajadores a su cargo tendrán que asumir un coste adicional de 3.000 euros, ha denunciado Amor, el presidente de ATA. Hay autónomos que no llegan a cobrar 900 euros al mes, por lo que habría que aliviarlos de pagar la cuota mensual obligatoria. Santa Pola ha recibido un palo con el concurso de traslados que ha resuelto el registrador Rajoy Brey para volver a Madrid. Dice la tradición que San Pablo desembarcó en la isla de Tabarca, a 8 kilómetros de Santa Pola, y que de ahí toma el nombre (Paulus y eso). Rajoy puede recorrer 8 kilómetros en poco más de una hora con su caminar deportivo y el esfuerzo tal vez le pida una cerveza. Otra teoría defiende que el nombre de Santa Pola viene del latín 'palus', que como todos ustedes saben significa humedal. La economía española gotea pero no va nada mal: somo la decimotercera economía del mundo. Eso sí, con salarios mínimos que hasta ahora no llegan a los 800 euros. Yo, lo que diga Tirole. Me gusta eso del bien común y de que la primera condición de un mundo mejor es vacunarse contra el egoísmo. Aunque vaya palo que nos suban la cuota de autónomos y el precio de la cerveza, Tirole. De momento no hay nada claro. Ya saben, la confusión permanente.