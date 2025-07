Si difícil es triunfar fuera, más lo es dentro

Pedro Luis Gómez Domingo, 6 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

León XIV conoce bien a Raúl Berzosa. En realidad toda la cúpula vaticana lo conoce, respeta y sigue al pintor malagueño, considerado en ... muchos círculos de la Iglesia católica como el mejor artista religioso contemporáneo, lo que no es poco, ni mucho menos. León XIV siendo Robert Prevost ocupó un Dicasterio con Francisco, por lo que de sobra tenía noticias del pintor victoriano (de calle de la Victoria, por lo que no es de extrañar que bajo su pontificado siga siendo uno de los preferidos del Vaticano. Y el pasado día 18, como ya como Papa, el agustino presidió su primer acto relacionado con Berzosa en la presentación de un nuevo sello del estado que alberga en sus límites geográficos la sede católica, emitido con motivo del V centenario del nacimiento del músico Giovanni Pierluigi da Palestrina, uno de los más grandes compositores del siglo XVI y cuyo retrato pintó el malagueño. La pintura le fue encargada por el Servicio de Correos y Filatelia del Vaticano: «Para mi es un honor y una gran satisfacción la confianza que en mi obra Correos del Vaticano», expresó el malagueño, quien no oculta su felicidad porque en el acto de presentación estuvieron presente, además de León XIV, sor Raffaella Petrini, presidenta de la Comisión Pontificia y de la Gobernación del estado de la Ciudad del Vaticano. El Papa aplaudió con fuerza al descubrirse la pintura que sirve de modelo para el sello del músico, felicitando públicamente al artista por su «excelente trabajo». Y es que ya lo dijo San Agustín, el arte es aquello que hace visible lo invisible. Pues eso, que Berzosa tiene un pedazo de trayectoria por delante gracias a su calidad y juventud, y como tantos otros es mucho más reconocido fuera que dentro de nuestras fronteras, y decenas de catedrales del mundo tienen obra suya... menos la de Málaga. La vida.

Lucio Romero es de sobra conocido por todos los malagueños. Forma parte de la historia del cine y del teatro español (es el artista más longevo en activo de España), pero también es parte del 'atrezzo' del centro de la capital, ya que toda su vida ha residido en la histórica calle de San Juan, donde es conocido hasta por los extranjeros que transitan por ella. Además de su carrera profesional, Lucio posee la mayor colección de carteles del cine español del mundo, colección que aunque en su día Antonio Garrido Moraga (amigo, te seguimos añorando) quiso reunir en una especie de museo, pero que sólo se puede ver de vez en cuando, como ahora en la Económica de Amigos del País, donde Lucio Romero expone una colección de carteles dedicada a la artista que él más admira, «y la que fue más decente de la historia», como proclama a los cuatro vientos: Juanita Reina. La exposición es una verdadera preciosidad, con carteles de películas únicos y que sólo podemos ver en persona gracias al afán coleccionista de Lucio, que sigue yendo a comer a diario a Los Pueblos, donde lo adoran. La exposición de carteles de las películas de Juanita Reina se realiza con motivo del centenario del nacimiento de la artista, de la que Lucio Romero, quizás haya sido su más grande admirador. Acompañando al coleccionista, en el acto de inauguración estuvieron presentes Charo y Lola Reina, sobrinas de la actriz y cantante. La muestra estará abierta hasta el 2 de agosto, y ya en estos días ha tenido gran afluencia de público. Buenos tantos se ha apuntado la UMA con sus cursos de verano de este año. Entre ellos, el 'debú' en una convocatoria de estas características de la recientemente elegida presidenta de la pequeña y mediana empresa, Cepyme, quien este martes, día 8, a las 11, dará una Masterclass conjuntamente con la ex ministra y presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, en el Convento de Santo Domingo de Ronda, siendo también una de sus primeras apariciones públicas desde que ocupa el importante cargo dentro del empresariado patrio, lo que dice mucho de la oportunidad de la convocatoria. Por otra, el que sin duda es el más importante curso militar que se celebra en España, el titulado 'Ejército y Sociedad', patrocinado por Fundación Unicaja, que en su tercera edición analizará el nuevo orden mundial y su relación con la Defensa. La expectación es máxima como demuestra la masiva matriculación de alumnos para un curso militar que, si decimos es el más importante de cuantos se celebran en nuestro país lo hacemos respaldados en el número de generales, tenientes generales, altos especialistas y catedráticos que impartirán el mismo, al igual que la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el Jefe del Estado Mayor del Ejército, Amador Enseñat y Barea, quienes presidirán la clausura junto al rector, Teodomiro López. El viernes, el presidente y el director general de Fundación Unicaja, José Manuel Domínguez y Sergio Corral, recibirán por su apoyo a este curso la máxima distinción de la Asociación Nacional de Legionarios de Honor 'Ortega Munilla', que además entregará sus premios de Periodismo, concedidos en esta edición ex aqueo (dotado con 5.000 euros para cada uno) al director de Ideal, Quico Chirino, y a la profesora de la Universidad de Sevilla y colaboradora del Instituto de Historia y Cultura Militar, María Fidalgo. Ya se ha convocado una nueva edición de este concurso periodístico, que pasa por ser uno de los mejor dotados económicamente en España. Fernández Verni y Álvaro Mendiola, presidente y vicepresidente de la referida asociación, y codirectores del curso de verano, mantienen una importante actividad en todos los ámbitos, pero nunca olvidan su fin: ayudar a los soldados legionarios que lo necesiten. Daniel Casares es ahora mismo uno de los máximos exponentes de la guitarra española. Un orgullo la trayectoria de este esteponero que sigue componiendo en su ciudad natal frente al Mediterráneo, y que ahora mismo es una de las máximas figuras de su especialidad. Este martes 8 da un concierto en el María Cristina, que por cierto ha levantado una gran expectación, preludio de la gira que lo llevará por Asia y Estados Unidos, país éste donde dará el primer concierto de su nueva gira en Illinois el 5 de septiembre. Daniel Casares, que sigue teniendo los pies en el suelo, que no se olvida de aquel niño que comenzó a componer y tocar una guitarra que le tocó a su padre en la feria de La Línea de la Concepción, sigue escribiendo páginas de éxito por medio mundo. Otro malagueño mucho más reconocido fuera que dentro... Disfruten del verano, que siempre hizo calor, que no es nuevo. Y disfruten de lo mucho que tenemos, que ya les digo no es poco...

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión