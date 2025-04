Las cuentas del metro al PTA

Ignacio Lillo Málaga Miércoles, 23 de abril 2025, 00:01 Comenta Compartir

Vaya por delante que este artículo manifiesta una opinión impopular, que los que me conocen un poco ya saben que lo mío no es darle ... la razón a nadie porque sí; salvo que el susodicho sea un acérrimo convencido de su verdad absoluta, en cuyo caso no voy a perder el tiempo con argumentos. Y los argumentos los dan los números, sobre todo cuando se trata de inversiones y hay escasez de recursos para tantas necesidades, por lo que hay que priorizar. Viene esto a cuento de la demanda de que el metro llegue al Parque Tecnológico, que es una cantinela habitual en las redes.

Los gestores del PTA han vuelto a reeditar su encuesta social, donde el resultado más interesante a efectos de movilidad es la respuesta a dónde viven los trabajadores. Y la principal conclusión es que el 40% residen fuera de Málaga capital, y con tendencia a aumentar los que vienen desde el área metropolitana de la Gran Málaga frente a los que tienen su domicilio en los barrios. Por tanto, ya de entrada, sobre una masa laboral de 28.000 trabajadores en total, un eventual suburbano daría servicio a 16.800. Además, hay que restar también a los que se desplazan desde barrios sin metro, caso de Málaga Este (otro 7% menos). Por tanto, hablamos de unos 15.500 clientes potenciales: muy poca masa crítica si se compara con las otras alternativas de extensión que están en estudio, caso de Ciudad Jardín y, sobre todo, El Palo con Rincón de la Victoria. Para colmo, los trabajadores que utilizaran este medio de transporte lo cogerían sólo en las horas punta de lunes a viernes, y el resto del tiempo esa parte del trayecto los vagones irían vacíos. En los barrios se garantiza una demanda estable, de lunes a domingo, por motivos laborales, de estudios y de ocio. En su lugar, hay una alternativa de transporte público que es barata, fácil de construir y con un rendimiento en cuanto a la demanda potencial que es mucho mayor. Se trata de llevar un ramal de la línea C2 de Cercanías (Álora) desde el entorno de la Estación de Cártama hasta el corazón del Parque. El tren daría servicio por igual a la capital, con tres estaciones; al Valle del Guadalhorce y a la Costa hasta Fuengirola, con un sencillo intercambio de líneas. De este modo, podría atender a muchos más trabajadores, con las vías que ya existen, y con mayor capacidad y flexibilidad. La mejor solución para la movilidad en el Parque Tecnológico en términos de coste y beneficio está en el ferrocarril, todo lo demás es marear y perder el foco. Y hasta que no miremos en la dirección correcta, no conseguiremos avanzar.

