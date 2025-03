Menos cartelitos y más WC...

Javier Recio Málaga Domingo, 23 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

La ordenanza de la Feria de Málaga se está modificando en estas semanas para llegar a agosto con todos los deberes hechos. Uno de los ... cambios es que en las casetas se tienen que poner carteles diciendo que es una zona libre de violencia machista. Seguramente ya estemos todes más tranquiles. Eso se vende como una gran novedad para así parecer que hay una gran concienciación contra la lacra de las agresiones y abusos a las mujeres. Vamos, que gracias a eso, ya no va a haber ningún cafre que le vaya a tocar el culo a una chica o que le agreda físicamente. Valiente postureo. Si con eso se solucionara todo habría que tirar cohetes, pero no es así por desgracia. Contra esto sólo vale la mano dura, endurecer las penas que no hay que olvidar que se han suavizado con la cacareada ley del sólo sí es sí. Lo demás sólo son gestos políticos cara a la galería morada. Es algo parecido con lo que ocurre con los minutos de silencio a las puertas de los ayuntamientos cada vez que por desgracia asesinan a una mujer. Es un gesto, pero que no tiene por desgracia incidencia real alguna como se puede comprobar año tras año en las estadísticas oficiales. ¿Hasta cuándo vamos a estar así sin profundizar de verdad en los cambios legislativos que hay que acometer para acabar con esta lacra? Volviendo al tema de la Feria, sí está bien que se obligue a tener más vigilantes de seguridad dependiendo del aforo de las casetas. Esa medida sí es más efectiva que los cartelitos de marras, porque al menos se da más sensación de seguridad y se puede recurrir a los mismos para retener a cualquier infractor contra las mujeres. Sin embargo, hay otros puntos que sin duda hay que mejorar de la Feria en Cortijo de Torres. Uno de ellos es el de la gratuidad para entrar en las casetas. Hay más de una que exigen el pago de una consumición previa para asegurarse que los chavales se gasten al menos una copa, porque no cuela pagar para tomarse una coca cola o una caña a su precio normal, o sea, que por los menos exigen nueve o diez euros. Eso es inadmisible, como exigir que la edad mínima para entrar en una de las casetas discotequeras sea la de 21 años, cuando la ley pone el límite en los 18 años. Y lo peor es que lo hacen por la pasta. Igualmente, hay que controlar que haya casetas donde se pueda vetar la entrada a personas por el simple hecho de su vestimenta, que sin duda, es un asunto muy subjetivo del portero que en esos momentos esté controlando este asunto. Ojo con este tema que se puede caer en la sevillanización de nuestras fiestas. También se quiere acabar con el subarriendo de las casetas y ahora se exige que en la solicitud se indique cuál va a ser el nombre de la caseta y el titular de la misma para evitar el pase de última hora. Todos sabemos que el subarriendo va a seguir existiendo, ahora bastará con hacerlo en el momento previo a la solicitud. Hecha la ley, hecha la trampa. Pero hay un asunto que de verdad interesa a los malagueños y visitantes que acuden en masa al real de la Feria, que cada vez tiene más adeptos en detrimento de la abandonada y denostada Feria del Centro por parte del Ayuntamiento de Málaga. Me refiero a los baños. Sí, es un tema escatológico, pero de gran importancia. No es entendible que haya que esperar colas interminables para ir al WC. Y el Ayuntamiento de Málaga tiene en su mano acabar con esto. Se debería incluir en la ordenanza que ahora se está elaborando duplicar los baños que se instalen en las casetas. Eso sí que es una medida necesaria que agradecerían todos los amantes de la Feria de Málaga. Las casetas tienen amplitud suficiente para tener al menos dos baños para hombres y dos baños para mujeres. Parece un tema menor, pero no lo es, sobre todo cuando al afectado le toca esperar después de unas horas bebiendo en la Feria. A ver si es posible solventar este problema. Menos cartelitos y más WC...

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión