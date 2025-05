El cardenal que fue jueves

La primavera es un azul sin pasado. El cielo sin prisa. Belleza tímida de las horas. La felicidad como río navegable. Roma, en una tarde ... con fumata blanca. El cardenal Robert Francis Prevost fue jueves sólo para ser elegido nuevo Papa. Podría haber elegido otro día, pero el Espíritu Santo insistió. Servir a Dios tiene esas caprichosas servidumbres. Abandonó la Capilla Sixtina tras ser elegido el nuevo sucesor de Pedro y se adentró unos minutos en el silencio de la 'Sala de las lágrimas'. Allí jubiló su sotana de treinta y tres botones, su roquete de lino blanco, su muceta sobreprotectora y se despojó de su birrete de cuatro aspas. Sin dudarlo, se vistió con su nuevo hábito coral de santo padre, con su sotana blanca, una faja de seda muaré blanca con flecos dorados, junto con su roquete de lino, la muceta, la sobrepelliz y la estola dorada. Por último, se enfundó su cruz pectoral sostenida por un cordón dorado y cubrió su cabeza con un solideo blanco.

Revestido como Papa, se dirigió al balcón de la plaza de San Pedro, fue anunciado como León XIV y pronunció sus primeras palabras: «Que la paz sea con vosotros». Con esa frase, para él se acabaron todos los jueves.

León XIV es un Papa mendicante como buen agustino. Ha vivido entre lenguas distintas y orillas enfrentadas, y por eso entiende que sólo el diálogo puede salvar a la Humanidad. Detesta el monólogo del que se cree autosuficiente. No ha venido a dictar, sino a escuchar. No quiere provocar incendios, sino encender conciencias. No es un estratega de la geopolítica por mucho que algunos quieran, sino un tejedor de puentes en un mundo con demasiadas guerras. Frente al ruido del mundo, ofrece el silencio del que reza y se siente instrumento de Dios. Frente al odio, prefiere el gesto del que perdona. Frente a la imposición, el arte antiguo de seducir con palabras dulces y sinceras.

G.K. Chesterton en su obra 'El hombre que fue Jueves' escribió: «La bondad es poderosa, pero la verdad es inmortal». Laus Deo.