Un malagueño de 53 años conducía por la A-7 un camión de 40 toneladas y superaba en siete veces la tasa de alcohol permitida. Transportaba barriles de cerveza y parece que actuó en consecuencia. El protagonista de 'Pantaleón y las visitadoras', una buena y divertida novela de Vargas Llosa, también se mimetizaba con el cometido de sus misiones. El conductor no fue listo y la Guardia Civil de Murcia lo detuvo a la altura de la Universidad. El camión les pareció más articulado de la cuenta y le dieron el alto. Es curioso que estando Málaga de feria nos sobre cerveza; curioso e interesante: no todo es sol y playa, también hay tejido industrial. Eso se traduce en trabajo. Seguramente ahora hay una empresa de transportes buscando un conductor de primera. Al turista hay que ofrecerle algo más, pues sol y playas abundan en los países de nuestro mar que ya mediterranean de nuevo, después de unos cuantos años de violencia. Ayer mismo se conoció que Málaga se encuentra entre las candidatas a Capital Europea de Turismo Inteligente 2019. Hay otras dos candidatas españolas: Valencia y Palma de Mallorca. En Mallorca, a pesar del turista que cayó de un sexto mientras defecaba por la terraza, hay turistas inteligentes. Una turista británica mayor ha exigido que le devuelvan el dinero de sus vacaciones en Benidorm porque el hotel «estaba lleno de españoles». La agencia le ha ofrecido devolverle la mitad, pero la señora ha dicho que de eso nada, que se lo den todo.

En Benidorm es donde otros turistas británicos pagaron a un vagabundo para que se tatuase en la frente la dirección de uno de ellos. Estoy pedante hoy, pero algo parecido le pasa al protagonista de otra buena novela, 'Los tipos duros no bailan', de Norman Mailer. En esta el tatuaje se lo hizo él, pero no recordaba cómo. En 'La uruguaya' también se lo hace el narrador, y en esta ciudad inteligente que está de feria conocí a un muchacho de 16 años que se tatuó el nombre de su novia de 14. El tatuaje le ocupaba medio torso y llevaban juntos tres meses. Antes de que me lo enseñase le pregunté qué nombre era, por si podía servirle para otras posibles relaciones. No está en la lista de 200 nombres más populares. Conozco a un hombre que tiene tatuado en el hombro el escudo de su equipo de fútbol. Messi tiene tatuado en la espalda el rostro de su madre. Por cierto, una inglesa residente en Benidorm está recogiendo dinero entre sus compatriotas para borrar con láser el tatuaje del vagabundo. Hay tontos y listos de todas las nacionalidades. Hoy empieza la Liga de fútbol y el Málaga pretende volver a Primera. Hemos empezado bien, pues ahora patrocina al equipo una empresa de puertas. El año pasado era una de apuestas, lo que les faltaba a nuestros muchachos de 16. También hay un turismo de fútbol. Que nadie se preocupe por cuestiones logísticas: el camión de cerveza de la primera línea llegó finalmente a Alicante, su destino. La empresa envió a otro conductor, sereno.