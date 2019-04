EN EL CAFÉ DE CHINITAS

Hace veintitrés años, el veintisiete de abril, como ha ocurrido en esta ocasión, fue sábado. En aquel año 1996 realizaba su presentación en sociedad la Asociación Cultural de Marbella 'Club Foro Siete'. La iniciativa había partido de Antonio Hidalgo y María Rosa Salas, entonces trabajadores de la emisora en Marbella de Radio Nacional de España (hoy desaparecida) que embarcaron en el proyecto a otras cinco personas. Sería la primera Junta Directiva que se encargó de divulgar el club para conseguir los socios. El acto de presentación se llevó a cabo en el hotel El Fuerte, lugar donde, veintitrés años más tarde, siguen celebrándose los encuentros mensuales. El lugar de la sede y del punto de arranque se ubicaba en pleno Casco Antiguo, en la calle Trinidad, que todavía conservaba las viviendas adosadas al paño sur de la muralla del castillo árabe. Allí se había abierto la librería 'Excalibur' y su trastienda fue el escenario propicio para fraguarse el inicio de 'Foro Siete'. Esas viviendas de la calle Trinidad fueron demolidas en 1998, coincidiendo con la ampliación de la Plaza de la Iglesia, gracias al acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Marbella y el Obispado de Málaga, cediendo la Iglesia terreno a cambio de la construcción del edificio de Infantil y Secundaria del colegio Rodrigo Bocanegra. Era alcalde Jesús Gil y obispo Antonio Dorado. Tras la remodelación la librería se trasladó a la calle Puerta del Mar, donde continúa, aunque ya no tenga vinculación con Foro Siete. Seguramente los fundadores y fundadoras no pensaban en una trayectoria tan larga porque, aunque sabemos por el tango que 'veinte años no es nada', veintitrés ya comienza a ser algo, o mucho. Son numerosos los conferenciantes que han desgranado parte de sus conocimientos en 'Foro Siete', de disciplinas diversas, que van desde los temas esotéricos a la literatura y la música, pasando por la historia, la medicina o las religiones comparadas. Mantener una programación de calidad sin cejar en la permanencia no ha resultado fácil y solamente el prestigio logrado ha hecho que los ponentes participen, generalmente por contraprestaciones económicas prácticamente simbólicas. El pasado sábado 'Foro Siete' celebró su vigésimo tercer cumpleaños con una jornada de puertas abiertas. Aunque se trata de un club privado, sin ningún tipo de subvención, solamente financiado por los socios, nadie que quiere asistir a una conferencia se queda sin hacerlo. La fiesta de cumpleaños se situó dentro de la humildad presupuestaria de la asociación, pero inmersa en la grandeza artística de los dos músicos que ofrecieron un recital de aniversario: Inmaculada Arjonilla Benítez, a la viola, y Jaime Calderón Rovira, al violín. Lo titularon 'En el café de Chinitas' y fue un homenaje, mediante la música, a Federico García Lorca y a Manuel de Falla, dos titanes del arte, como les denominaron, con repercusión universal y que resultaron fundamentales para dar carta de naturaleza al cante jondo y a las canciones folklóricas populares. En la primera parte interpretaron una selección de las 'Canciones populares españolas' armonizadas por Federico García Lorca, algunas de las cuales, a iniciativa del torero y animador cultural, Ignacio Sánchez Mejías, el mismo Federico grabó al piano en 1931 acompañando la voz de Encarnación López Júlvez, 'La Argentinita'. Magistralmente, Inmaculada Arjonilla y Jaime Calderón, interpretaron, entre otras, 'anda jaleo', 'los cuatro muleros', 'las morillas de Jaén' o 'El café de Chinitas'. Son muchos los intérpretes, de distinta procedencia artística, que han interpretado estas canciones, desde Enrique Montoya, Carmen Linares, hasta Carmen Jara y Estrella Morente. La segunda parte fue para las 'Siete canciones Populares Españolas' de Manuel de Falla, aunque la número dos, 'seguidilla murciana', quedó suprimida porque los músicos siguieron la partitura con la trascripción para violín que realizó Paul Kochanski, quien obvió esa canción además de cambiar el orden. Jaime Calderón es gaditano y se ha formado en los conservatorios 'Manuel de Falla' y 'Manuel Castillo'. Cursó el grado superior de violín con Lourdes Galache, finalizando los estudios en 2012. Actualmente se encuentra realizando el doctorado en la Universidad de Cádiz. Inmaculada Arjonilla también se ha formado en los mismos conservatorios y actualmente imparte clases de violín, viola y formación musical en la Escuela de Música San Felipe Neri, de Cádiz. Ambos artistas demostraron en Marbella su calidad interpretativa y dejaron con ganas a los asistentes. Para Foro Siete resultó una espléndida manera de cantar el 'cumpleaños feliz'. Y van veintitrés.