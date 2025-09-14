Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Entre el bochorno y el hartazgo

Los políticos asumen con naturalidad que el fin justifica cualquier medio, sea la mentira, el engaño o la desinformación y un sinfín de contradicciones

Manolo Castillo

Manolo Castillo

Málaga

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:01

Esta semana revisé un vídeo de la vicepresidenta María Jesús Montero y líder del PSOE andaluz en el que criticaba a la Junta de Andalucía ... por los conciertos del SAS con hospitales privados y denunciaba que lo que Juanma Moreno quería era favorecer a esas empresas a costa de la sanidad pública. A continuación, ese mismo vídeo mostraba a Montero en su etapa de consejera de la Junta defendiendo precisamente el modelo de conciertos con centros privados, «porque en ningún caso estos acuerdos ponen en duda el carácter público de la sanidad». De hecho, fue el PSOE el que puso en marcha en Andalucía todo el programa de conciertos que, como decía entonces Montero, eran «complementarios y necesarios».

