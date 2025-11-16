Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La tribuna

El bazar económico de las sorpresas

José M. Domínguez Martínez

Catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

Instalados en los últimos años en un carrusel de policrisis (pandemia, crisis energética, estrangulamiento de las cadenas de suministro, conflictos bélicos, envejecimiento poblacional, retorno de ... la inflación, expansión desbordada de los niveles de deuda pública, vuelta al proteccionismo, guerras comerciales, experiencias populistas de distinto signo, cambio climático, desigualdades económicas...) que no conceden tregua alguna, no es sorprendente que los pronósticos sobre el curso de la economía mundial estén impregnados de pesimismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

