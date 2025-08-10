Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Por ahora

Automóviles y libertad

Joaquín Ramírez

Joaquín Ramírez

Domingo, 10 de agosto 2025, 02:00

Entre comentarios, declaraciones y hasta alguna conferencia, el Director General de Tráfico, Pere Navarro, en el cargo con ZP y de vuelta con Sánchez, desliza ... su nuevo invento. Por si no lo saben, el citado responsable -conocido por sus aires de santón de laico puritanismo- anda con la avanzada idea de limitar o prohibir, según los casos, la circulación de los automóviles con una sola persona. Afirma el Director que así disminuirán los atascos a la mitad. La decidida y creciente intromisión en nuestras vidas no cesa, este paso -aún en ciernes- es otro más para hacer a los ciudadanos, a las personas, meras unidades del colectivo. La idea está a caballo entre «me aburro y quiero llamar la atención» y «me gusta pastorear a la gente». Aunque pueda parecer que estas cosas se producen con el calor del verano y los bochornos, el paternalista Navarro lo viene «madurando» hace tiempo. Si se aprueba este ataque intolerable a la libertad, lo siguiente versará sobre cómo sentarse a la mesa camilla, de qué hablar y quién sabe si qué pensar. Como tantas cosas en la vida, esta prohibición llegará poco a poco, limitando los coches de un solo ocupante por según qué carreteras o qué días. Finalmente, por nuestro bien, quedará vetado circular a solas, no olviden que ya llegó aquello de las zonas de bajas emisiones y la imposibilidad de transitar para determinados autos y motos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  2. 2 La piscina más grande de Europa está en Andalucía (y solo cuesta 4 euros)
  3. 3 Colapsa el techo de la capilla de la Mezquita de Córdoba donde se originó el incendio
  4. 4 Verano, sol, playa: el fenómeno del tardeo se traslada a Los Álamos
  5. 5 El segundo premio de la Lotería Nacional de este sábado, vendido en tres localidades de Málaga
  6. 6 Málaga retrasa a 2026 la tasa de basura y plantea ligarla al valor catastral y a los residentes
  7. 7 Denuncian ante la Guardia Civil un GPS oculto en un coche de la policía de Ojén
  8. 8 El Málaga-Betis, 17 minutos detenido por una parada cardiorrespiratoria en la grada
  9. 9 Dónde y cómo ver el Málaga-Betis del Trofeo Costa del Sol
  10. 10

    La lentitud del Ayuntamiento y la Junta bloquea dos proyectos culturales para el Centro de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Automóviles y libertad