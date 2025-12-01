Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Paco Salazar entra en la sede del PSOE en una imagen de archivo EFE

Ferraz afirma que investigará el supuesto acoso de Salazar aunque ya no sea militante

La portavoz del partido niega que el proceso abierto en junio contra el exdirigente y exaltocargo de Moncloa se haya cerrado

P de L. H.

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:49

Comenta

La dirección del PSOE asegura que no ha frenado la investigación abierta tras las denuncias anónimas por acoso sexual contra el exdirigente del partido y ... exalto cargo de Moncloa Paco Salazar. La portavoz del partido, Montse Mínguez, alegó este lunes que aunque los expedientes de las dos denunciantes anónimas, militantes socialistas que trabajaron con el hoy consultor privado, desaparecieran del sistema hace unos días, justo antes de que este se diera de baja como militante, el proceso «no está cerrado».

