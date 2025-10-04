Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La UCO señala al primogénito de Ábalos como clave en la ocultación del dinero

Los agentes aseguran que Víctor Ábalos era el «custodio» del «efectivo» de su padre e inciden en los viajes a Colombia del hijo

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Sábado, 4 de octubre 2025, 07:26

Comenta

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dedica más de una quincena de páginas de las 285 que componen el vasto informe patrimonial sobre José Luis Ábalos ... que entregó este viernes al Supremo a la figura de Víctor Ábalos, el primogénito del ministro y también imputado por, supuestamente, oficiar de testaferro de su padre. Unas acusaciones -las de ser un parapeto tras el que el exministro escondería su fortuna- que los investigadores del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO reafirman ahora hasta el punto de calificarlo de «custodio» del «efectivo» que movió el exministro una vez fue apartado de su cargo por el presidente Sánchez, al tiempo que inciden en los continuos viajes a Colombia acompañado en uno de ellos de su progenitor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a una comunidad a indemnizar con más de un millón de euros a un vecino que cayó en la escalera y sufrió daño cerebral
  2. 2 Muere el joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  3. 3 Un joyero persigue al atracador que lo encañonó en Fuengirola y logra que la policía lo detenga
  4. 4 Reabre el restaurante más antiguo de Comares con sus tradicionales migas, pero también con nuevos platos
  5. 5 Muere tras chocar su coche con un árbol y salir ardiendo en Antequera
  6. 6 Málaga, una de las provincias en las que a más mujeres hay que llamar tras el cribado de mama
  7. 7 Un hombre de 84 años mata a puñaladas a su mujer, de 83, en Marbella
  8. 8 Devuelven a una clienta víctima de un fraude los más de 8.000 euros que le estafaron
  9. 9 Los médicos malagueños respaldan de forma masiva la huelga para protestar contra el Estatuto Marco
  10. 10 La manifestación improvisada en Málaga por la flotilla de Gaza obliga a cortar el tráfico en el Centro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La UCO señala al primogénito de Ábalos como clave en la ocultación del dinero

La UCO señala al primogénito de Ábalos como clave en la ocultación del dinero