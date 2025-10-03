Ferraz alega que lo que prueba el informe de la Guardia Civil es que no hay financiación ilegal del PSOE

El PSOE sostiene que lejos de suponerle un problema, el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre José Luis ... Ábalos viene a demostrar lo que Pedro Sánchez aseguró a sus socios de Gobierno tras la detención de Santos Cerdán para evitar una ruptura que dinamitara la legislatura: que la presunta corrupción de sus dos exsecretarios de Organización no salpica al conjunto del partido porque este nunca se ha financiado de manera irregular.

En un comunicado, la dirección de los socialistas ha reaccionado a la publicación de las pesquisas de la UCO en las que se apunta a la formación pagó con supuesto dinero negro una serie de gastos del exministro y su asistente Koldo García con un argumento defensivo. «Hoy la propia UCO reconoce que el supuesto descuadre, con el que se especuló en su momento, entre donaciones y nóminas como diputado, aportaciones y cuotas, no existe, y, por tanto -insiste- no existe financiación ilegal del PSOE».

Ferraz alega, además, que ha sido el propio PSOE el que ha «reconocido» los pagos a José Luis Ábalos, «vía caja y vía transferencia», contra los justificantes de gastos presentados, y que así lo recoge el informe de la UCO, a pesar de que este habla de que también se han detectado abonos en efectivo «sin respaldo documental». «Ha sido el propio partido el que comunicó este extremo con total transparencia», reitera. «Todos los pagos vía caja tienen sus comprobantes de gastos y están justificados».

La dirección del PSOE insiste además en que las cuentas del partido están aprobadas por el Tribunal de Cuentas y auditadas de forma externa. «Incluidos estos pagos», dice en alusión al dinero recibido por Ábalos y Koldo. «Afirmar que el PSOE ha pagado, de forma irregular, a José Luis Ábalos o a cualquiera, es una calumnia», se revuelven. «El informe de la UCO lo que demuestra es la absoluta transparencia con la que ha actuado el PSOE en este proceso. Su colaboración con la justicia y el absoluto rigor -dice- y legalidad de sus cuentas».