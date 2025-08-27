Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Efe

Torres avisa de que si alguna comunidad frena el reparto de menores «intervendrán las fuerzas de seguridad»

Ha garantizado el apoyo económico para la acogida de menores y ha recordado que ya existe una partida económica inicial de 100 millones de euros

EP

Miércoles, 27 de agosto 2025, 11:20

El Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha expresado su confianza en que ninguna comunidad impida el reparto de menores migrantes procedentes de ... Canarias, pero ha avisado de que, en caso de que suceda, «lógicamente tendrían que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y hacer que se cumpla la legislación».

