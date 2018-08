Los terroristas del atentado de Barcelona se grabaron preparando las bombas El 17 de agosto del año pasado un hombre mató a 16 personas e hirió a más de un centenar con un atropello múltiple en Las Ramblas de Barcelona R.C. Lunes, 6 agosto 2018, 21:10

Los terroristas del atentado en Las Ramblas de Barcelona el 17 de agosto de 2017, en el que 16 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas, se grabaron en vídeo días antes del atentado asegurando que habían sido elegidos para «hacer llorar sangre» a los «enemigos de Alá» y mostrando explosivos: «con vuestro dinero, nos preparamos para mataros. Cada gramo de este hierro se os va a meter en vuestras cabezas».

Así se desprende del audio de algunos vídeos del sumario de los atentados, avanzados este lunes por La Razón y Antena 3, que los Mossos d'Esquadra recuperaron en una tarjeta de memoria de una cámara fotográfica localizada en la casa de Alcanar (Tarragona) donde la célula preparaba los explosivos para cometer los atentados.

En uno de los audios, uno de los terroristas, identificado como Hichamy, muestra una granada de mano improvisada: «el presupuesto de cada una no sé cuánto es porque todo lo que tenemos lo he traído de mi puesto de trabajo y lo he trabajado allí delante de vuestros aliados, que me veían como los hacia, es decir, que con vuestro dinero (su sueldo), nos preparamos para mataros, o sea, que el problema lo tenéis vosotros y no nosotros».

«Cada gramo de este hierro se os va a meter en vuestras cabezas o en las de vuestros hijos o en la de vuestras mujeres», insiste el terrorista, mientras algunos de sus compañeros posaban con chalecos explosivos.

En otro audio, Hichamy indica: «nos queríais comprar con nuestros trabajos. La vida no nos importa nada, Alá nos ha elegido entre millones de hombres para haceros llorar sangre», mientras otro miembro de la célula identificado como Younnes exclama: «¡Enemigos de Alá! Esto es para que sepáis que el musulmán tiene el honor y la fuerza».

«Estamos trabajando en ello. Todo lo que os tenemos preparado, os vais a arrepentir de haber nacido, sobre todo vosotros, Mossos d'Esquadra», amenaza Hichami, que muestra parte de un artefacto explosivo y alardea de que «no cuesta nada».

«Lo único que hace falta -apunta- es la fe y tener odio a los infieles. Esto (muestra el artefacto) de presupuesto no ha superado 15 euros, entre los 15 y los 20».

«Y hace mucho daño, ja, ja», interviene un terrorista identificado como Houli, ante lo que Youness certifica: «ja, ja y hace daño».