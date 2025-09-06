Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

José Luis Ábalos el pasado 10 de junio durante el registro de su casa en Valencia en el que el que le fue incautado el disco duro en el que afirma que estaban las fotografías de las mujeres que se han filtrado Efe

El Supremo descarta que la UCO esté detrás de las filtraciones de las fotos de mujeres que guardaba Ábalos

El juez dice que no hay «indicio alguno» de que la Guardia Civil haya pasado a la prensa las imágenes de chicas que tenía en sus dispositivos, tal y como denunció el exministro

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:09

El juez del caso Koldo, Leopoldo Puente, rechaza de plano las acusaciones de José Luis Ábalos de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la ... Guardia Civil se está dedicando a filtrar a la prensa las numerosas fotografías sobre mujeres que él almacenaba en los dispositivos incautados en el marco de la investigación sobre la supuesta trama corrupta que presuntamente encabezaba Santos Cerdán y de la que formarían parte el propio exministro de Transportes y quien fuera su asesor, Koldo García. El instructor, más bien, apunta a que esas filtraciones son culpa del propio Ábalos, ya que no ha controlado a quién ha repartido copia de sus pendrives con ese material tan íntimo.

