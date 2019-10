Rivera quiere ser presidente para «meter en la cárcel a quienes intenten romper España» Afirma que «no hay fuego, no hay barricada, no hay adoquín, no hay bola de acero, no hay mentira, señalamiento ni amenaza» que pueda frenar el proyecto de España | Manda su apoyo a la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Barcelona Domingo, 20 octubre 2019, 13:39

El candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, ha visitado este domingo Barcelona después de seis días de disturbios y protestas continuadas en Cataluña desde la publicación el lunes pasado de la sentencia del 'procés'. Lo ha hecho rodeado de unas 2.000 personas congregadas en la plaza de San Jaume y que agitaban banderas de España, Senyeras y de la Unión Europea, mientras al fondo, en el edificio del Palau de la Generalitat, continuaba instalada la pancarta en la que se puede leer «libertad de opinión y de expresión».

Rivera fue recibido con gritos de «¡Presidente!», por parte de los suyos. Esa Cataluña que estos días se ha quedado en casa a ver la violencia por televisión. A eso se refirió en primer lugar el líder de la formación naranja. «Ver Barcelona en manos de los radicales me ha roto el alma. Estoy aqui porque quiero está con los míos«, exclamó. »No quiero ser presidente del Gobierno para tener un helicóptero o dormir en la Moncloa. Yo quiero ser presidente del Gobierno para protegeros a todos, proteger a las familias españolas y meter en la cárcel a quienes intenten romper nuestro país«, ha dicho en su discurso

El candidato de Ciudadanos también ha cargado contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, aunque ha explicado que «si cumple la Constitución, me tendrá de su lado». Rivera sostiene que «hace 40 días le pedi una reunión a Sánchez, porque sabía lo que iba a pasar, él se mofó. El lunes cuando me llamó le inste a aplicar la Constitución y no quiso. El miércoles nos volvimos a ver y le dije que defendiera a todos los españoles, que iba a estar a su lado si lo hacía, y no quiso».

También ha tenido palabras para Quim Torra, a quién define como «un problema de convivencia«. Y un recuerdo para los policía y mossos heridos en los enfrentamientos callejeros de los últimos días. »Ayer escuchaba a esos sinvergüenzas mientras tiraban adoquines a los policías diciendo las calles serán siempre nuestras, hoy les digo que las calles serán siempre de todos«, ha afirmado. »No hay fuego, no hay barricada, no hay adoquín, no hay bola de acero, no hay mentira, señalamiento ni amenaza« que pueda frenar el proyecto de España.

El acto estaba fuertemente controlado por Mossos en las cuatro esquinas de la plaza, pero se ha celebrado con total normalidad. La unica nota negativa ha sido el desvanecimiento de una mujer que ha tenido que ser evacuada al interior del edificio que alberga el Ayuntamiento para que pudiera ser atendida.

«Hemos sentido miedo»

El acto lo abrió primero Lorena Roldán, que ha asumido el papel de Inés Arrimadas en el Parlamento Catalán. «Muchos de vosotros teníais dudas de venir o no, porque no hay miedo que nos haga renunciar a nuestra libertad», explicó. «Hemos sentido miedo estos días, como quemaban nuestras calles», añadió en medio de un aplauso generalizado. Cuando nombró al líder socialista catalán Miquel Iceta, se escuchó un fuerte abucheo en la plaza.

Luego le llegó el turno a una afonica Inés Arrimadas que fue recibida con una mayor ovación si cabe. «Plaza San Jaume es el lugar del mundo con más valientes por metro cuadrado», dijo a los suyos.

Al final del acto, muchas personas devolvieron las banderas al 'stand' de donde las habían cogido, quizá por miedo. Otras, sin embargo, volvieron a por más banderas españolas y poco a poco se fueron perdiendo entre la multitud de turistas y personas que paseaban por los alrededores de Sant Jaume.