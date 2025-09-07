Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Junts reunió a su ejecutiva en Waterloo el día después de la reunión entre Puigdemont e Illa. EFE

Puigdemont activa la cuenta atrás para decidir si rompe con el Gobierno

El líder de Junts trasladó al president Illa en Bruselas que el estado de las relaciones con los socialistas es todo menos buena

Cristian Reino

Barcelona

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:56

La ejecutiva de Junts, reunida en Waterloo, apretó el miércoles el botón que pone en marcha la cuenta atrás a la legislatura española: en este ... trimestre, en otoño, el partido independentista catalán decidirá si sigue apoyando al Gobierno. Este es el anuncio que salió del cónclave postconvergente, el día después de que el presidente de la Generalitat y el líder de Junts se vieran cara a cara por primera vez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El entrenador de kárate de Torremolinos facilitó a dos de sus víctimas becas en un colegio privado del que era socio
  2. 2 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  3. 3 Tormentas, granizo y rachas muy fuertes de viento: cinco provincias andaluzas en aviso este sábado
  4. 4 Detectan de madrugada una «impresionante bola de fuego» sobre Málaga
  5. 5 Dos malagueños, en la flotilla que viaja hasta Gaza: «Estar aquí es un privilegio»
  6. 6 José Seguí propone un gran hotel de lujo en El Bulto conectado con el futuro puerto deportivo
  7. 7 Vivienda familiar tras el divorcio: un tribunal confirma la extinción de su uso por parte de la madre al alcanzar las hijas la mayoría de edad
  8. 8

    Málaga sanea sus cuentas: la mitad de los ayuntamientos de la provincia no tiene deuda
  9. 9 Arrestado en Vélez-Málaga con un turismo de alta gama robado en Bélgica, tres pistolas y 960 euros
  10. 10

    Dónde saborear cocina argentina en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Puigdemont activa la cuenta atrás para decidir si rompe con el Gobierno

Puigdemont activa la cuenta atrás para decidir si rompe con el Gobierno