Junts insiste en reclamar un encuentro entre Sánchez y Puigdemont

Junts vuelve a pedir una reunión entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. Lo ha hecho, tres días después del encuentro entre Salvador Illa y ... el líder de Junts en Bruselas, en la delegación del Govern ante la UE. Quien primero hizo la petición de Junts para que se celebre una reunión entre Sánchez y Puigdemont fue el secretario general de Junts, Jordi Turull. Horas antes de la cita entre Illa y el expresident, el número dos convergente calificó de importante la cita del presidente de su partido con el presidente del Gobierno, si se acaba produciendo. «Para nosotros es importante que se miren a los ojos», afirmó Turull, en TV3.

Quien ha instado este viernes a que se celebre el encuentro es el presidente del Parlament, Josep Rull, el dirigente de Junts de mayor rango institucional. Rull, que fue condenado y encarcelado por el 'procés', ha asegurado en la agencia ACN que sería «interesante» que se reunieran el presidente del Gobierno y el exjefe del Ejecutivo catalán. Rull ha señalado que se lo «recomienda» al líder socialista, como también se lo aconsejó a Illa meses atrás.

Illa ha roto este viernes su silencio tras verse con el líder de Junts en la capital belga. El martes, dio cuenta del encuentro con un mensaje en las redes. Este viernes, desde Valencia, ha negado que pidiera el apoyo a los postconvergentes a los Presupuestos Generales del Estado. El líder del PSC no ha dado detalles de la conversación de hora y media que mantuvo con Puigdemont, pero sí ha avanzado que no se pidieron favores y que en un tono cordial analizaron la situación política actual.