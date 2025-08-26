Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante la reunión este martes de la Diputación Permanente. Efe

El PSOE pedirá suspender el pleno del 11-S por la Diada

La decisión despierta las suspicacias del PP, que recuerda que ese mismo día la mujer de Pedro Sánchez está citada ante el juez

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 26 de agosto 2025, 18:08

El PSOE solicitará la suspensión del pleno previsto para el 11 de septiembre en el Congerso, en respeto a la celebración de la Diada, una ... jornada de fuerte carga simbólica para el nacionalismo catalán. La petición será formalizada por el portavoz parlamentario Patxi López, en la Junta de Portavoces de la próxima semana, reclamando concentrar los puntos del orden del día previstos para el 9, 10 y 11 de septiembre en estos dos primeros días.

