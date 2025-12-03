Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Salazar, en la sala donde el PSOE celebra las reuniones de su ejecutiva, en una imagen de 2020 Inma Mesa

El PSOE intenta atajar el malestar por la gestión del 'caso Salazar' con una reunión urgente de sus responsables de Igualdad

La ministra Ana Redondo advierte del daño a la «credibilidad» del partido y pide ser «mucho más rigurosos» en la selección de cargos orgánicos

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:24

Hay «disgusto» y «conmoción» entre las mujeres del PSOE por cómo se ha gestionado desde la dirección del partido el escándalo protagonizado por el exalto ... cargo de Moncloa Francisco Salazar, apartado de todos sus cargos el pasado junio, cuando estaba a punto de ascender a adjunto a la secretaría de Organización, al trascender unas acusaciones de mujeres que habían trabajado a sus órdenes y fueron supuestamente víctimas de su comportamiento machista. Para atajarlo, se ha convocado hoy a una reunión telemática con las secretarias de Igualdad de todas las federaciones del partido.

