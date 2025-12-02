Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Paco Salazar (dcha.), en las puertas de la sede del PSOE en Ferraz. EFE

Feijóo llama «guarro» a Salazar y Podemos y Vox arremeten contra el PSOE

El líder del PP considera que este caso muestra la «hipocresía» de los socialistas con las mujeres porque «las defiende en público y las utiliza en privado»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:59

Comenta

PP, Vox y Podemos han señalado al presidente del Gobierno por las nuevas revelaciones sobre Paco Salazar, el exasesor de Pedro Sánchez que fue descabalgado ... de puestos de responsabilidad en la trastienda del Ejecutivo y del PSOE tras varias denuncias de acoso sexual de mujeres que trabajaban con él en La Moncloa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  2. 2 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  3. 3 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  4. 4 Muere un hombre de 54 años en una colisión entre un camión y una furgoneta en Casarabonela
  5. 5 La Fiscalía archiva la denuncia de AMAMA por la supuesta alteración de historiales médicos
  6. 6 Pillada una pareja en Málaga por trucar máquinas recreativas y lograr ocho mil euros en premios
  7. 7 Localizan a dos adolescentes fugadas hace una semana de un centro tutelado en Algarrobo
  8. 8 Un tribunal retira la pensión compensatoria de 2.000 euros a la ex tras revelar un detective que vivía con otra pareja
  9. 9 Muere una mujer en el incendio de una casa en Fuengirola
  10. 10 SUR se muda a la plaza de Félix Sáenz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Feijóo llama «guarro» a Salazar y Podemos y Vox arremeten contra el PSOE

Feijóo llama «guarro» a Salazar y Podemos y Vox arremeten contra el PSOE