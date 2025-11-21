Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier Aureliano García Molina presenta su renuncia como presidente de la Diputación Provincial de Almería. Ideal

El presidente de la Diputación de Almería presenta su renuncia

Registra formalmente la decisión de dejar su acta como diputado provincial para centrarse en su defensa y en demostrar su inocencia con el fin de que la Institución continúe de forma plena con su actividad

I.D.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:55

Comenta

Javier Aureliano García Molina ha presentado este viernes su renuncia como presidente de la Diputación de Almería de forma oficial. Una decisión voluntaria con la ... que pone fin a las funciones que venía ejerciendo desde enero del año 2019 y que ha oficializado tras dejar su acta como concejal en el Ayuntamiento de Almería y como diputado provincial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Málaga inicia hoy el trámite de la nueva tasa de basura: 129 euros pagará de media cada vivienda
  2. 2 Hallan un cadáver en estado de descomposición en un trastero de Huelin, debajo de una estantería
  3. 3 Nuevo giro del tiempo: Andalucía espera más lluvias la próxima semana
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5

    La Iglesia se abre a cambiar las fechas de la Semana Santa para hacerlas coincidir con las confesiones ortodoxas
  6. 6

    Los radares que multan por saltarse un semáforo en rojo cazan a 1.500 conductores el primer mes en Málaga
  7. 7 Detienen al caravanista herido de bala junto al Martín Carpena: todo apunta a un disparo accidental
  8. 8

    Fiebre por los hoteles en los barrios de Málaga: tramitan dos nuevos proyectos
  9. 9

    Las claves de un fallo que le expulsa de la carrera fiscal
  10. 10 Chocolate con castañas, fiesta del pan duro y otros planes para este fin de semana en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El presidente de la Diputación de Almería presenta su renuncia

El presidente de la Diputación de Almería presenta su renuncia