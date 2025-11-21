El presidente de la Diputación de Almería presenta su renuncia

Javier Aureliano García Molina ha presentado este viernes su renuncia como presidente de la Diputación de Almería de forma oficial. Una decisión voluntaria con la ... que pone fin a las funciones que venía ejerciendo desde enero del año 2019 y que ha oficializado tras dejar su acta como concejal en el Ayuntamiento de Almería y como diputado provincial.

La decisión de la renuncia la toma el que ha sido presidente de la institución en los últimos seis años «desde el convencimiento de su inocencia y la libertad de que este paso al frente facilitará la vuelta a la normalidad de la actividad institucional, así como del desarrollo que la provincia ha experimentado en estos años», ha señalado la Diputación de Almería en un comunicado remitido a los medios.

En esta nueva etapa Javier A. García «se centrará en su defensa y en demostrar su inocencia». Un fin que ha decidido ejercer «alejado del servicio público y desde el convencimiento de su compromiso y entrega en la gestión a la que ha dedicado toda su vida profesional».

García Molina «deja un legado en Almería de proyectos transformadores que han situado a la provincia como referente en ámbitos tan diversos como la lucha contra la despoblación, el turismo, la cultura, el patrimonio, la agroalimentación, así como el nacimiento de marcas provinciales que difunden la imagen y el talento almeriense por el mundo», asegura la institución provincial.

Según cuenta Ideal, también ha presentado de forma oficial su renuncia Fernando Giménez como diputado provincial. Giménez deja sus responsabilidades en la institución al frente de áreas «que han sido claves en los últimos años y que han consolidado la proyección de la marca turística de la provincia, así como la recuperación y defensa de proyectos claves para el patrimonio almeriense», insisten.