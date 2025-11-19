Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Llegada a la Diputación de uno de los vehículos del dispositivo de la UCO. Efe

Cohecho, malversación y blanqueo: los delitos detrás de los arrestos de la Diputación de Almería

Los siete detenidos, entre los que se encuentran el presidente y el vicepresidente de la institución provincial y el alcalde de Fines, tienen previsto pasar este jueves a disposición judicial

Alicia Amate

Almería

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:14

Comenta

La DiputaciónProvincial de Almería volvió este martes a ser objeto de registro por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ... como parte de una investigación que deja, de inicio, siete personas detenidas. Hace cuatro años, estos agentes 'entraron' en la sede de la institución provincial en busca de indicios sobre 'mordidas' en la compra de mascarillas en 2020, al inicio de la pandemia de la covid-19. En esta ocasión, los cargos públicos arrestados fueron su presidente, Javier Aureliano García, y su vicepresidente, Fernando Giménez. En este mismo operativo también fue detenido ayer el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez.

