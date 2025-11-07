Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de Alemania, el socialdemócrata Frank-Walter Steinmeier. EP

El presidente de Alemania viajará a Gernika a final de mes para homenajear a las víctimas del bombardeo

La visita de Estado a España de Frank-Walter Steinmeier, entre el 26 y 28 de noviembre, incluirá un acto de desagravio en la localidad vasca

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:28

Comenta

El viaje a Madrid del sultán de Omán, Haitham Bin Tarik Al-Busaidm, rompió el pasado martes con una racha de dos años si ... visitas de Estado para la diplomacia española. Ahora el país se prepara para recibir en este formato al presidente de Alemania, el socialdemócrata Frank-Walter Steinmeier, entre el 26 al 28 de noviembre que incluirá una parada en Gernika para participar en un acto de homenaje a las víctimas del bombardeo sobre esta localidad vizcaína durante la Guerra Civil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una empresa pone un detective para seguir a una trabajadora de baja y acaba condenada a indemnizarla con 7.500 euros por reunir «pruebas ilícitas»
  2. 2 El SEPE denegará el subsidio para mayores de 52 años a los parados que no coticen dos años en los 15 previos a la jubilación
  3. 3 Una niña de 7 años sufre una fractura de nariz en su colegio de Marbella tras un empujón: «La llamaban gorda, fea, panchita%u2026»
  4. 4

    Urbanismo abre expediente a un empresario por el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  5. 5

    Primeras colas por el nuevo sistema de control de pasaportes en el aeropuerto de Málaga
  6. 6 Un juzgado de Málaga perdona a un empresario una deuda de 3,6 millones de euros: «Era su muerte civil»
  7. 7

    Abre el Ambigú de La Térmica, el nuevo proyecto de Alejandra Catering
  8. 8 Identifican a la segunda víctima mortal del accidente de la antigua N-340
  9. 9

    La torre más alta de Repsol podría albergar 400 VPO de alquiler asequible para Málaga
  10. 10

    Urbanismo considera infracción «muy grave» el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El presidente de Alemania viajará a Gernika a final de mes para homenajear a las víctimas del bombardeo

El presidente de Alemania viajará a Gernika a final de mes para homenajear a las víctimas del bombardeo