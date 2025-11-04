Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los Reyes presiden el recibimiento al sultán de Omán en el Palacio Real de Madrid.

Los Reyes presiden el recibimiento al sultán de Omán en el Palacio Real de Madrid. AFP

El viaje del sultán de Omán a Madrid pone fin a dos años sin visitas de Estado

El monarca omaní ha sido recibido por los Reyes y Pedro Sánchez en el Palacio Real. Una situación que no se producía con ningún otro mandatario desde 2023

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:34

Comenta

Dos años después, Madrid ha vuelto a acoger una visita de Estado. Las salvas de honor en el Patio de la Armería del Palacio Real ... han sonado para recibir al sultán de Omán, Haitham Bin Tarik Al-Busaid,¡. Los Reyes han recibido oficialmente en la plaza de la Armería del Palacio Real con honores militares al soberano omaní en presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los presidentes tanto de Congreso como de Senado, así como el del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  2. 2

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  3. 3 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón
  4. 4 Luto en el fútbol malagueño por la muerte del joven de 20 años Jairo Corbacho
  5. 5

    ¿Qué son los enigmáticos símbolos que han aparecido en algunas paradas de la EMT en Málaga?
  6. 6 El cadáver hallado en la gasolinera de barcos de Puerto Banús fue abandonado aún con vida por una embarcación
  7. 7 Hallan un nuevo cadáver abandonado en Alpandeire con signos de violencia
  8. 8 Investigan el hallazgo de un cadáver en el muelle de la gasolinera de barcos de Puerto Banús
  9. 9 Una persona herida tras volcar una grúa de obra sobre un edificio en Churriana
  10. 10 Un detenido por una amenaza falsa de bomba en un centro comercial de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El viaje del sultán de Omán a Madrid pone fin a dos años sin visitas de Estado