Pradas intensifica la presión sobre Mazón y aclara ahora que sí le informó del Es Alert

La exconsellera Salomé Pradas ha querido aclarar en las últimas horas que durante la celebración del Cecopi informó al presidente Mazón del Es Alert. ... Lo hizo a partir de las siete de la tarde, cuando ella conoció de primera mano, según su declaración judicial, que se manejaba esta posibilidad, siempre referida al riesgo de rotura de la presa de Forata. Ese fue el principal foco de preocupación en aquella fatídica tarde del 29 de octubre de 2024.

Pradas, según consta en su registro de llamadas, trató de contactar dos veces con el presidente, pero no obtuvo respuesta. Fue posteriormente, a las 19.43 horas, cuando Mazón le devuelve la llamada. Los dos primeros intentos de Pradas se produjeron durante un periodo en el que el presidente no atendió el móvil. Fueron 37 minutos de supuesta desconexión.

La dirigente, en su declaración judicial, adelantó que informó al presidente de todo lo que acontecía en el Cecopi, pero es ahora cuando ha precisado que esa información también incluía todo lo relativo al Es Alert. Resulta lógico por otra parte. No se puede obviar que nunca antes se había utilizado este sistema de alerta, del que no existe ni siquiera un protocolo. En esa tesitura, debido a su excepcionalidad, es incluso conveniente la consulta al máximo responsable. Esto, no obstante, tampoco retrasó el envío, según indicó Pradas en sede judicial.

Pero resulta sorprendente que Mazón, en algunas de las entrevistas que concedió con motivo del 9 d'Octubre, por ejemplo a El Español, negó que conociera el envío del mensaje a la población. «No. No se me informa ni soy un trámite a pasar, parecería una obstrucción técnica en el proceso», respondió a las preguntas relacionadas con el conocimiento del Es Alerta aquella tarde. En la charla con LAS PROVINCIAS, además, señaló que en ningún momento dio órdenes o indicaciones sobre las medidas que se iban a adoptar en la reunión de Emergencias. En este sí coincide con la exconsellera.

Pradas es la principal investigada por la gestión de la dana. La jueza considera que tenía la posición de garante, estaba al frente del dispositivo como el mando único y, por tanto, tenía la potestad de adoptar las medidas necesarias para proteger a la población civil. Esta misma semana, alguna acusación había reclamado su comparecencia -sería la segunda- para aclarar algunas supuestas contradicciones entre su declaración y otras manifestaciones. La jueza lo ha rechazado. No obstante, le recuerda que un investigado puede declarar cuantas veces lo solicite.

En cambio, la instructora sí ha acordado la citación de la técnica de Protección Civil que a las 18.35 horas envió un mensaje a Inmaculada Piles, jefa de coordinación de Emergencias, donde le sugería que era una situación «propicia» para el uso de la herramienta de prevención. Las dudas acerca de a qué hora se propuso por primera vez el envío de un mensaje de Es Alert es una de las grandes incógnitas de la causa.