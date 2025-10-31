Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Salomé Pradas, a su llegada a la Ciudad de la Justicia. Irene Marsilla

Pradas intensifica la presión sobre Mazón y aclara ahora que sí le informó del Es Alert

La consellera recuerda que llamó al presidente en dos ocasiones y luego este le respondió a las 19.43 horas, mientras la jueza cita a la técnico de Protección Civil que sugirió el envío del SMS masivo

A. Rallo

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 14:25

La exconsellera Salomé Pradas ha querido aclarar en las últimas horas que durante la celebración del Cecopi informó al presidente Mazón del Es Alert. ... Lo hizo a partir de las siete de la tarde, cuando ella conoció de primera mano, según su declaración judicial, que se manejaba esta posibilidad, siempre referida al riesgo de rotura de la presa de Forata. Ese fue el principal foco de preocupación en aquella fatídica tarde del 29 de octubre de 2024.

