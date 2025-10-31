La jueza de la dana pide a Vilaplana el ticket del parking al que fue con Mazón La intructora reclama a la periodista que en su declaración del lunes aporte «cualquier otro elemento documental que acredite el periodo que permaneció con el jefe del Consell»

Arturo Checa Valencia Viernes, 31 de octubre 2025, 12:11 | Actualizado 12:17h. Comenta Compartir

La jueza de la dana sigue cerrando el cerco en torno al encuentro que mantuvieron en la tarde de la dana Mazón y la ... periodista Maribel Vilaplana. En un auto notificado este viernes, la instructora requiere a la periodista a entregar el ticket del parking en el que aparcó su coche antes de la comida en El Ventorro con el presidente de la Generalitat y hasta el que le acompañó el dirigente.

La magistrada, a instancias de una acusación particular, pide que entrege este ticket en la declaración que la periodista realizará este lunes 3 de noviembre en el juzgado de Catarroha. La instructora también exige a Vilaplana «cualquier otro elemento documental que acredite el periodo en el que la testigo permaneció con el jefe del Consell ese día».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

DANA