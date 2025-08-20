Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alicia García, durante la rueda de prensa ofrecida este miércoles en el Senado. Efe

El PP forzará la comparecencia en el Senado de Aaegesen, Marlaska y Robles por la gestión de incendios

La Cámara alta habilitará el mes de agosto para que los tres ministros puedan rendir cuentas la próxima semana

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:28

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este miércoles que se va a habilitar agosto para forzar la comparecencia la próxima ... semana de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y los titulares de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles, para que rindan cuentas por la gestión de los incendios forestales que han calcinado miles de hectáreas este verano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo cierre en la Feria de Málaga: tercera caseta sancionada en apenas 24 horas
  2. 2 Apuñalan a un portero de una caseta del Real de la Feria de Málaga: detenido un joven de 18 años
  3. 3 Un premio del Euromillones histórico: un único acertante gana 250 millones de euros
  4. 4 Segundo incendio forestal consecutivo en Málaga capital, esta vez en el Cerro de la Tortuga
  5. 5 Hallan muerto a un menor junto a una moto en Marbella
  6. 6 El concierto de Manuel Carrasco pone en evidencia la incapacidad de la Finca de la Caridad para recibir grandes eventos
  7. 7 El humo de los incendios de Portugal y Extremadura llega a Málaga y provoca alarma en algunos pueblos
  8. 8 Detienen a una mujer por presuntos tocamientos a una menor de 14 años en Mijas
  9. 9 Aviso amarillo por calor y fuerte oleaje este miércoles en Málaga
  10. 10

    Colas de hasta una hora para conseguir entrar en casetas de fiesta del real

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El PP forzará la comparecencia en el Senado de Aaegesen, Marlaska y Robles por la gestión de incendios

El PP forzará la comparecencia en el Senado de Aaegesen, Marlaska y Robles por la gestión de incendios