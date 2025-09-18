Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García. PP

El PP cree que el fiscal general usa la investigación en Gaza «para protegerse a sí mismo»

Los populares consideran que García Ortiz solo busca «un escudo» y exigen su dimisión por el supuesto delito de revelación de secretos en el caso de la pareja de Ayuso

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:47

El PP cree que la decisión del fiscal general del Estado de investigar los crímenes cometidos por Israel en Gaza es solo «un escudo para ... protegerse a sí mismo» y no dimitir por el supuesto delito de revelación de secretos en el caso de la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Álvaro García Ortiz «busca escudos para protegerse a sí mismo», ha afirmado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, que ha reclamado al fiscal general que «dimita».

