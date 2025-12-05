Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Feijóo, junto a Guardiola, antes del inciio oficial de la campaña en un acto en Don Benito. Efe

El PP va al choque con Vox por el «tufo machista» de Abascal

El líder ultraderechista sugiere un relevo de GUardiola para negociar tras el 21-D y Feijóo le avisa de que «nuestros candidatos no son marionetas»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:41

Primer día de campaña electoral en Extremadura y primer choque entre el PP y Vox por el «tufo machista» de Santiago Abascal. En una entrevista ... publicada este viernes en el 'Hoy', el líder ultraderechista dejó claro la falta de sintonía con María Guardiola y sugirió a Génova e posible relevo de su candidata para llegar a un entendimiento tras los comicios del 21 diciembre. «Si la señora Guardiola no es capaz de alcanzar un acuerdo con Vox que suponga un cambio de rumbo para Extremadura, pues el PP tendrá que decidir si pone a otro candidato», apuntó.

