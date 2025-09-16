Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. EP

El PP acusa al Gobierno de «deshumanizarlos» y de presionarles para usar el término «genocidio»

«Se ha llegado a decir que no tenemos alma, que no nos importan los niños que están siendo asesinados», afirma Ester Muñoz

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 16 de septiembre 2025, 16:00

El PP considera que la presión del Gobierno para que califique la masacre de Gaza como «genocidio» es un intento de Pedro Sánchez para «enfrentar, ... dividir y deshumanizar al adversario». Los populares quieren zafarse de este «marco del genocidio sí, genocidio no» que ha dibujado el PSOE y argumentan que el conflicto es «mucho más complejo».

