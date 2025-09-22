Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ya se podrá votar con el DNI digital: las novedades cara a las próximas elecciones

La Junta Electoral Central avala dicho documento como medio de identificación

EP

Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:39

La Junta Electoral Central (JEC) ha avalado la versión digital del Documento Nacional de Identidad (DNI) como medio de identificación para poder ejercer el derecho ... a voto, con lo que podrá utilizarse ya en las próximas elecciones que se celebren. El organismo arbitral ha dado su autorización al uso de esta versión del DNI en un acuerdo, recogido por Europa Press, con el que da respuesta a la consulta realizada por la directora general de Política Interior, Carmen López García.

