Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Irene Montero atiende a los medios a las puertas del Congreso. EP

Podemos da por muerta la legislatura y el PNV se pone a la expectativa

Los partidos que sustentan al Gobierno culpan al PSOE de una situación que pone en jaque la continuidad de la legislatura

Ander Azpiroz

Ander Azpiroz

Madrid

Viernes, 24 de octubre 2025, 14:42

Comenta

«La legislatura está muerta». La sentencia la pronunció este viernes Irene Montero, quien consideró al PSOE como único responsable de que el Gobierno esté ... al borde de perder la ya de por sí precaria mayoría que lo sostiene en el Congreso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  2. 2 Tercer apuñalamiento consecutivo en Málaga capital: evacúan a un hombre de 54 años con una herida en el tórax
  3. 3

    Primer paso para convertir el edificio de Telefónica en un hotel de lujo junto a la Catedral de Málaga
  4. 4 ¿Cuánto vale mi piso?: Los notarios lanzan el portal de la vivienda para consultar los precios «reales» de mercado
  5. 5 A juicio el hijo de Ángela, la mujer hallada sin vida en una arqueta de Teatinos
  6. 6 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España
  7. 7 Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral
  8. 8 Liberan en Málaga a una mujer y a sus dos hijos tras 13 días secuestrados en un coche por su expareja
  9. 9 Media hora de persecución policial en Villanueva del Trabuco: colisiona con más de 20 coches
  10. 10 Agosto en octubre: Málaga llega en pleno episodio de terral a los 35 grados, la máxima de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Podemos da por muerta la legislatura y el PNV se pone a la expectativa

Podemos da por muerta la legislatura y el PNV se pone a la expectativa