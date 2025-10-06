Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El portavoz de Podemos, Pablo Fernández. EFE

Podemos deja en el aire la aprobación del embargo de armas a Israel

Los morados siguen sin revelar el sentido de su voto y se mantienen como la fuerza decisiva para tumbar o no este martes en el Congreso una iniciativa que consideran «un coladero»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:22

Comenta

El 'sí' de Junts al embargo de armas a Israel cargó sobre los hombros de Podemos la responsabilidad de su convalidación en el Congreso. El ... real decreto que el Consejo de Ministros aprobó hace dos semanas en la Cámara baja llega este martes al hemiciclo con los apoyos en el aire. Los morados, cuyos cuatro diputados son claves para que la medida se tramite, siguen sin aclarar el sentido de su voto, aunque exigen a Moncloa que «rehaga» una iniciativa que consideran «un coladero» por las excepciones, defienden, que contiene la norma en caso de que las operaciones comerciales respondan al interés nacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Poner una pegatina de alarma de seguridad en casa sin tener contratado el servicio puede salir muy caro
  2. 2 El joven asesinado en Marbella el viernes es un rapero sueco
  3. 3 El Banco de España vigilará estas transferencias a partir de octubre
  4. 4 Cortes de tráfico este lunes por las obras del metro: nuevas calles afectadas
  5. 5

    Las fotos inéditas de la Desbandá que ocultó la dictadura
  6. 6 Rafa Borrego, tripulante de la flotilla: «Nos han golpeado, arrastrado por el suelo, vendado los ojos, atado y humillado»
  7. 7 Investigan si el asesinato del rapero en Marbella obedece a «conflictos internos» entre bandas suecas asentadas en España
  8. 8 La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en Villanueva de la Concepción
  9. 9 Tres heridos en un accidente entre un turismo y un autobús en Málaga
  10. 10

    La reforma del paseo marítimo de Pedregalejo arranca hoy con la preocupación de los hosteleros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Podemos deja en el aire la aprobación del embargo de armas a Israel

Podemos deja en el aire la aprobación del embargo de armas a Israel