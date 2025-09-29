Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Base Naval de Rota Antonio Vázquez

El Gobierno admite colaboración con EEUU para «evitar» el paso de armas a Israel por Rota y Morón

El ministro Cuerpo se ciñe al cumplimiento del acuerdo de uso compartido de las bases españolas

Mateo Balín

Mateo Balín

Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:21

El Gobierno ha admitido este lunes que el uso de las bases militares de Morón y Rota se rige por el tratado hispano-norteamericano, si ... bien ha asegurado que se «esfuerza» en colaborar con las autoridades estadounidenses para «evitar» el paso de aviones de este país cargados se material de defensa con destino a Israel.

