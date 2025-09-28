Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Netanyahu se dirige a una Asamble casi vacío que le ha dado plantón. Efe

Cinco conclusiones clave para una agitada Asamblea General de la ONU

El plantón de la mayoría de los países a Netanyahu y el menosprecio de Trump a Naciones Unidas marcan el desarrollo de este 80 aniversario de la institución

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:08

La ONU nació en 1945 entre las ruinas de la II Guerra Mundial para mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar las relaciones amistosas ... y la cooperación entre países. De ahí su nombre, Naciones Unidas. Esta pasada semana ha celebrado su 80 aniversario. En el inicio de su Asamblea General flotaba una pregunta: ¿Sirve de algo este organismo en el que las grandes potencias tienen derecho a vetar cualquier resolución que no les convenga? En esta ocasión, la ONU sí ha servido para dejar patente que la mayor parte del mundo considera que el reconocimiento de Palestina es clave para solucionar el conflicto de Gaza, donde el ejército israelí ya ha matado a más de 66.000 personas. La crisis humanitaria en la Franja, la guerra en Ucrania, el firme discurso del rey Felipe VI para detener ya la «la aberrante masacre» en Gaza y el menosprecio que Donald Trump mostró hacia Naciones Unidas marcaron la cumbre de una ONU que casi todos consideran necesaria pero que casi nunca tiene poder para resolver los problemas internacionales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arnold Schwarzenegger: «Desde que me invitaron a Málaga, a la Comic-Con, dije: me apunto»
  2. 2 Avisos amarillos en Andalucía por lluvias de 15 litros por metro cuadrado
  3. 3 Luces y sombras en San Diego Comic-Con Málaga
  4. 4 El viaje a Fuengirola de un sicario adolescente que se fugó en bicicleta
  5. 5 Expectación en San Diego Comic-Con Málaga con la llegada del héroe Arnold Schwarzenegger
  6. 6

    Polonia despliega cazas y cierra parte de su espacio aéreo ante los últimos ataques de Rusia
  7. 7 ¿El 13 de octubre es festivo en Andalucía? ¿Habrá puente?
  8. 8 Arnold Schwarzenegger: «Málaga es una ciudad preciosa, lo que he visto es espectacular»
  9. 9 «La UMA podría tener hasta 59 millones más si la Junta corrigiese su modelo de financiación»
  10. 10

    Un Málaga blando permite la remontada en Burgos (2-1)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cinco conclusiones clave para una agitada Asamblea General de la ONU

Cinco conclusiones clave para una agitada Asamblea General de la ONU