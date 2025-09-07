Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Inmigrantes varados en el aeropuerto de Lisboa. Efe

Los países del sur se convierten en un destino final de la inmigración

La mejora en el sistema de bienestar atrae un mayor número de extranjeros

Ander Azpiroz

Madrid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 01:15

La exposición de las fronteras a la inmigración ilegal según la posición geográfica de cada Estado miembro ha dado lugar a la agrupación de ... países en distintos bloques. Según desgrana la profesora Egea, están los socios del sur que han ejercido tradicionalmente como puerta de entrada y como lugar de primera acogida. Son principalmente Italia, España y Grecia y en los últimos 25 años han convertido en permanente su exigencia de más medios y solidaridad para contener las avalanchas migratorias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El entrenador de kárate de Torremolinos facilitó a dos de sus víctimas becas en un colegio privado del que era socio
  2. 2 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  3. 3 Tormentas, granizo y rachas muy fuertes de viento: cinco provincias andaluzas en aviso este sábado
  4. 4 Dos malagueños, en la flotilla que viaja hasta Gaza: «Estar aquí es un privilegio»
  5. 5 Detectan de madrugada una «impresionante bola de fuego» sobre Málaga
  6. 6 José Seguí propone un gran hotel de lujo en El Bulto conectado con el futuro puerto deportivo
  7. 7 Vivienda familiar tras el divorcio: un tribunal confirma la extinción de su uso por parte de la madre al alcanzar las hijas la mayoría de edad
  8. 8

    Málaga sanea sus cuentas: la mitad de los ayuntamientos de la provincia no tiene deuda
  9. 9 Arrestado en Vélez-Málaga con un turismo de alta gama robado en Bélgica, tres pistolas y 960 euros
  10. 10

    Dónde saborear cocina argentina en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los países del sur se convierten en un destino final de la inmigración

Los países del sur se convierten en un destino final de la inmigración